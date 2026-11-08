La Guardia Civil alerta sobre llamadas fraudulentas en las que solicitan contraseñas para resolver supuestas incidencias informáticas.

La nueva estafa telefónica de la que alerta la Guardia Civil española comienza con una llamada. El interlocutor se presenta como un trabajador del departamento de informática y asegura que necesita la contraseña de la víctima para solucionar una incidencia técnica.

El 4 de noviembre, a través de su cuenta oficial en X, la Guardia Civil ha advertido que los delincuentes pueden conocer datos personales, como el nombre de la persona o la empresa en la que trabaja, para generar confianza y conseguir que comparta sus credenciales de acceso.

Cómo funciona la estafa telefónica y qué dicen los delincuentes para engañar a sus víctimas

La Guardia Civil advierte de que los estafadores pueden hacerse pasar por empleados del departamento informático de una empresa para solicitar información confidencial mediante una llamada. El mensaje que utilizan para ganarse la confianza de la víctima es: “Necesito tu contraseña para solucionar una incidencia.”

De esta manera, intentan que la persona crea que está hablando con un compañero de trabajo o con alguien autorizado para resolver problemas técnicos. Sin embargo, conocer su nombre o el lugar donde trabaja no demuestra que el interlocutor forme parte de la organización.

Por eso, el organismo insiste en desconfiar de este tipo de comunicaciones, incluso cuando quien llama dispone de información personal o profesional de la víctima.

Los estafadores se hacen pasar por trabajadores del departamento de informática para conseguir datos confidenciales. Shutterstock

Qué hacer si recibes una llamada en la que te piden la contraseña

Para evitar caer en este engaño, la Guardia Civil recomienda no compartir contraseñas ni códigos de acceso por teléfono. Estos datos permiten acceder a cuentas y sistemas privados, por lo que deben mantenerse protegidos.

Además, aconseja verificar cualquier solicitud de este tipo a través de los canales internos habituales de la empresa, en lugar de confiar en la identidad que declara tener quien llama.

La Guardia Civil también alerta sobre las solicitudes de efectivo a cambio de transferencias inmediatas mediante Bizum. Shutterstock

La Guardia Civil alerta sobre otras estafas

En otra publicación, la Guardia Civil alertó sobre las peticiones de efectivo a cambio de una transferencia inmediata mediante Bizum.

El ejemplo que plantea es el de una persona que pide a otra que retire 20 euros en efectivo de un cajero automático y promete enviarle el dinero: “Perdona, ¿puedes sacarme 20 euros? Te hago un Bizum ahora”.

Aunque pueda parecer un favor sencillo, la Guardia Civil recomienda pensar antes de utilizar la tarjeta bancaria o entregar dinero a alguien desconocido. La advertencia busca evitar que los ciudadanos participen en operaciones que no pueden verificar.