El conflicto entre Israel y Palestina suele remitirse a referencias religiosas o bíblicas. Sin embargo, los textos antiguos no hablan de palestinos ni de israelíes en el sentido político contemporáneo. La Biblia, como documento religioso e histórico, describe pueblos, reinos y disputas propias de la Antigüedad, muy alejadas de las categorías nacionales que hoy dominan la región. Comprender qué se menciona realmente en la Biblia y cuál es el origen histórico de los habitantes de la región conocida como Palestina exige separar relato religioso, historia antigua y política moderna, tres planos que con frecuencia se confunden. La Biblia hebrea se refiere a una región conocida como Canaán, situada en el Levante mediterráneo, que abarca territorios que hoy corresponden a Israel, los territorios palestinos y zonas de países vecinos. En esos textos aparecen distintos pueblos, como los cananeos, los israelitas y los filisteos, entre otros. Estos relatos describen conflictos tribales, reinos antiguos y procesos religiosos propios de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. No existe en la Biblia una noción de Palestina como entidad política ni un pueblo palestino en el sentido actual. Las referencias responden a un contexto histórico muy anterior a la formación de los Estados modernos. Uno de los pueblos más citados en relación con el término Palestina son los filisteos. Según fuentes bíblicas y arqueológicas, los filisteos habitaron la franja costera del Mediterráneo oriental, en áreas que hoy corresponden al suroeste de Israel y la Franja de Gaza. La evidencia histórica sugiere que los filisteos llegaron a la región alrededor del siglo XII a. C., probablemente desde el área del Egeo, y formaron parte de los llamados Pueblos del Mar. Su presencia dejó huella en el nombre que siglos más tarde adoptaría la región. El término Palestina deriva del latín Palaestina, vinculado etimológicamente a Philistia, la tierra de los filisteos. Sin embargo, este origen lingüístico no implica una continuidad directa entre los filisteos antiguos y los actuales habitantes palestinos. Aunque los filisteos son mencionados en textos antiguos, el uso oficial del nombre Palestina llegó mucho después. Tras la conquista romana de Judea, el Imperio romano renombró la región como Syria Palaestina en el año 135 d. C., luego de sofocar la revuelta judía de Bar Kojba. Este cambio de nombre tuvo un objetivo político: debilitar la identificación del territorio con Judea y el pueblo judío. Desde entonces, el término Palestina fue utilizado en distintas etapas históricas para designar la región, sin implicar la existencia de un Estado palestino ni de una identidad nacional moderna. Durante el período del Segundo Templo coexistieron diversos grupos religiosos judíos, cada uno con interpretaciones distintas de la Ley y de la vida comunitaria. Entre ellos se encontraban los fariseos, conocidos por su influencia en la vida religiosa cotidiana; los saduceos, vinculados a las élites sacerdotales; y los esenios, una comunidad ascética asentada en Qumrán, asociada a los Manuscritos del Mar Muerto. También existían los samaritanos, un grupo con prácticas religiosas propias y un templo en el monte Garizín, cuya relación con los judíos de Judea fue históricamente conflictiva. Estas divisiones reflejan tensiones internas del mundo antiguo, no disputas nacionales como las actuales. El conflicto entre israelíes y palestinos tiene raíces políticas, territoriales y coloniales que se consolidaron principalmente en el siglo XX, especialmente tras el Mandato Británico y la creación del Estado de Israel en 1948. Ninguno de estos procesos aparece descrito en la Biblia. Utilizar textos bíblicos para justificar posiciones políticas actuales implica una lectura anacrónica que no se sostiene desde el punto de vista histórico. Los expertos coinciden en que la Biblia es una fuente valiosa para comprender la Antigüedad, pero no un manual para interpretar disputas contemporáneas. La mayoría de los historiadores coincide en que los palestinos actuales descienden de poblaciones diversas que habitaron la región a lo largo de siglos, incluyendo comunidades árabes que se establecieron de forma continuada desde la Edad Media. Su identidad nacional se consolidó recién en el siglo XX, en paralelo a otros procesos de nacionalismo en Oriente Próximo. Por eso, aunque el nombre Palestina tenga raíces antiguas, no existe una relación directa entre los filisteos bíblicos y los palestinos modernos. Se trata de realidades históricas distintas, separadas por más de dos mil años. La Biblia menciona territorios, pueblos y creencias que forman parte del pasado remoto de la región, pero no define las identidades políticas actuales ni explica el conflicto entre Israel y Palestina. Comprender esta diferencia es clave para evitar simplificaciones y lecturas erróneas. Separar historia antigua, religión y política contemporánea permite abordar el debate con mayor rigor y entender que los conflictos actuales responden a dinámicas modernas, no a mandatos bíblicos ni a disputas de la Antigüedad.