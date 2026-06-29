Arrancaron las rebajas de verano en El Corte Inglés: descuentos de hasta el 50% en tienda, web y app.

Este verano, las principales marcas de moda, electrónica y artículos para el hogar de España ofrecen rebajas de temporada para que los consumidores puedan adquirir productos a precios reducidos. En este contexto, El Corte Inglés, una de las principales cadenas de grandes almacenes que cuenta con 86 establecimientos en España, comenzó el pasado jueves 25 de junio su campaña de rebajas de verano. La compañía ofrece descuentos tanto en tiendas físicas como en la web y la app.

Como ya es costumbre, El Corte Inglés decidió adelantar un día el comienzo de la campaña para ofrecer a sus clientes un fin de semana más amplio para realizar compras con comodidad y aprovechar los descuentos de hasta el 50% en una selección de productos.

Esta campaña destaca por la variedad de marcas y promociones disponibles en distintas categorías, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de diferentes perfiles de consumidores. La propuesta incluye desde prendas de moda y calzado hasta productos para el hogar, belleza, tecnología, deportes, ocio y cultura.

Hasta cuándo estarán disponibles las rebajas en El Corte Inglés

Según informó la compañía en un comunicado oficial, las rebajas de verano estarán disponibles hasta el próximo 31 de agosto. Durante este período, los clientes podrán acceder a descuentos en una amplia selección de artículos de moda, accesorios, belleza, zapatería, hogar, tecnología, deportes, ocio y cultura, entre otros departamentos.

Entre las categorías que suelen tener mayor demanda figuran las prendas de ropa y los complementos, incluyendo calzado, bolsos, accesorios y artículos vinculados a la temporada estival. También destacan productos como bañadores, toallas, maletas, ropa deportiva, ventiladores, muebles de jardín y otros artículos pensados para los meses de verano.

Arrancaron las rebajas de verano en El Corte Inglés: descuentos de hasta el 50% en tienda, web y app. Fuente: Freepik y ChatGPT. Freepik y ChatGPT

En moda, la campaña incluye descuentos de hasta el 50% en una selección de prendas para mujer, hombre e infantil, con promociones en marcas como Woman El Corte Inglés, Tintoretto, Roberto Verino, Easy Wear, Desigual, Pepe Jeans, Napapijri y Scalpers.

Las rebajas también se extienden a zapatería, deportes, hogar, lencería, bolsos, complementos, joyería, relojería y belleza. En estas categorías, los clientes podrán encontrar descuentos en calzado, ropa deportiva, palas de pádel, ropa de cama, toallas, muebles, accesorios de baño, perfumes y productos de cosmética.

Qué servicios tendrá disponibles El Corte Inglés durante la temporada de rebajas

En esta temporada de descuentos, la compañía mantendrá sus servicios habituales, como el asesoramiento especializado en todas las áreas de venta, facilidades de pago, personal shopper y servicio de compra “manos libres”.

Además, la tienda continuará ofreciendo opciones online para agilizar la experiencia de compra, como la tarifa plana de envíos, la entrega de los artículos en el mismo día y la posibilidad de recoger los productos en tienda. Estas alternativas permiten que el consumidor elija dónde, cómo y cuándo recibir sus compras, en línea con la estrategia de la marca orientada a integrar la experiencia presencial y digital.

Qué deben tener en cuenta los consumidores durante las rebajas

Durante las campañas de descuentos, los clientes deben comprobar que los productos informen con claridad el precio anterior y el precio rebajado. Además, los artículos deben estar correctamente identificados y mantener las mismas garantías que cualquier otro producto comprado fuera del período de rebajas.

Arrancaron las rebajas de verano en El Corte Inglés: descuentos de hasta el 50% en tienda, web y app. Fuente: Freepik Freepik

En el caso de las compras online, los consumidores cuentan con un plazo de 14 días naturales para desistir de la compra sin necesidad de justificar el motivo. En cambio, en las tiendas físicas, el comercio solo está obligado a aceptar devoluciones cuando el producto presenta un defecto o no cumple con lo establecido, salvo que la empresa ofrezca una política comercial más amplia.

Por este motivo, las organizaciones de consumidores recomiendan conservar siempre el ticket o factura de compra, ya que es un documento clave para gestionar cambios, devoluciones, garantías o posibles reclamaciones.