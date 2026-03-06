El precio de los alimentos básicos sigue siendo uno de los factores que más condiciona el gasto cotidiano de los hogares españoles. En los últimos años, la subida de materias primas, la energía y los costes logísticos encareció numerosos productos de la cesta de la compra, lo que obligó a muchas familias a vigilar cada ticket del supermercado. En este contexto, Mercadona ha anunciado una rebaja en uno de los productos más habituales en las cocinas españolas. La compañía ha decidido reducir el precio de los huevos, un alimento esencial presente en millones de hogares y utilizado tanto en la cocina diaria como en la elaboración de numerosas recetas. Según lo anunciado, la cadena presidida por Juan Roig ha aplicado una reducción en el precio de los huevos, uno de los productos con mayor presencia en la cesta de la compra de los hogares españoles. Los huevos talla M, que ahora cuestan alrededor de 0,20 euros menos que antes en algunos formatos. Este ajuste responde a la evolución de los costes en la cadena de producción y distribución, lo que ha permitido trasladar parte del ahorro al consumidor final. Este producto tiene una de las mayores rotaciones dentro de la cadena y es un alimento presente en millones de compras semanales en toda España, por lo que cualquier modificación en su precio tiene un impacto directo en el gasto cotidiano de los clientes. La reducción del precio de los huevos en Mercadona no llega sola. La empresa ha anunciado que esta rebaja forma parte de un ajuste más amplio que afecta a cerca de 100 productos de su surtido. Entre los artículos incluidos en estas reducciones se encuentran alimentos y productos habituales de la cesta de la compra. La compañía revisa de forma periódica el coste de sus artículos en función de la evolución de los precios de origen, la logística y la producción. Según distintas informaciones publicadas en medios nacionales, Mercadona ha aplicado en los últimos meses rebajas en diferentes categorías, desde alimentos frescos hasta productos envasados. Estas decisiones buscan mantener precios competitivos en los productos de mayor consumo. La rebaja en el precio de los huevos en Mercadona se produce en un momento en el que algunas materias primas del sector alimentario comienzan a estabilizarse después de varios años de incrementos generalizados. Cuando los costes de producción y distribución se reducen o se estabilizan, las cadenas de supermercados pueden revisar sus tarifas. En ese contexto, Mercadona asegura que su política es ajustar los precios de los productos cuando detecta cambios relevantes en los costes. Para muchos hogares, los huevos siguen siendo uno de los alimentos más utilizados en la alimentación diaria. Su presencia en desayunos, comidas y recetas caseras hace que cualquier variación en su precio tenga un impacto directo en el gasto semanal de las familias españolas. Por ese motivo, reducciones como esta suelen tener un efecto inmediato en la cesta de la compra de millones de consumidores.