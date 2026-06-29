En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 29 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.799,04 euros, cifra que refleja una variación del 0,59% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en ambos activos está aumentando.

En la última semana, Ethereum retrocedió un -2.4%, una corrección moderada a corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló un descenso del -61.19%, señal de una tendencia bajista profunda. En términos de rentabilidad, esto implica pérdidas relevantes para quien mantuvo la posición en los últimos 12 meses, mientras que el rendimiento semanal reciente fue levemente negativo, reflejando la alta volatilidad del mercado cripto.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, del 28.16%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.