En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este lunes, 29 de junio de 2026 en España es de 224,06 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 3,08%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash en relación con el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos. Esto indica que su valor ha estado en aumento.

El crecimiento sostenido sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación del mercado de criptomonedas.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución volátil: en la última semana avanzó 3.6%, indicando un repunte de corto plazo, pero en el último año retrocedió -59.84%, reflejando una rentabilidad anual negativa; así, quien entró recientemente habría obtenido una ganancia modesta, mientras que mantener la posición durante el año habría resultado en pérdidas significativas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana, que alcanza el 35.82%, es menor que la volatilidad anual del 55.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.