Oficial | El Gobierno otorga hasta un 90% de descuento en pasajes de tren y bus para jóvenes de 18 a 30 años

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la cuarta edición del programa Verano Joven, una iniciativa que contará con una inversión cercana a los 130 millones de euros para subvencionar viajes en tren y autobús durante el verano de 2026. La medida está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años.

Impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el programa permitirá acceder a descuentos de hasta el 90% en billetes simples y de ida y vuelta para viajar tanto dentro de España como a distintos destinos europeos mediante el pase Interrail. Los beneficios estarán vigentes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Oficial | El Gobierno otorga hasta un 90% de descuento en pasajes de tren y bus para jóvenes de 18 a 30 años Ministerio de Transportes

El balance positivo de las ediciones anteriores

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Óscar Puente, hizo un repaso de las anteriores convocatorias del programa y destacó su crecimiento sostenido desde su lanzamiento.

En total, más de cuatro millones de jóvenes ya se han beneficiado de esta propuesta. Además, el programa fue aumentando su alcance año tras año, alcanzando cifras récord en la última edición: más de 1,55 millones de usuarios en 2025, frente a los 1,4 millones registrados en 2024 y los 1,13 millones de 2023.

Un programa con impacto social y ambiental

El ministro también subrayó el alto nivel de aceptación que ha tenido esta iniciativa desde su creación en 2023. El objetivo principal fue incentivar el uso del transporte público entre los jóvenes y reducir así la utilización del vehículo privado, contribuyendo a disminuir tanto las emisiones contaminantes como la siniestralidad vial.

En palabras de Puente, se trata de “una de las políticas públicas para jóvenes que mejor ha funcionado”. Asimismo, señaló que el programa no solo beneficia a los usuarios, sino también a las empresas de transporte, especialmente las compañías de autobuses, que logran incrementar su actividad durante el verano.

A esto se suma el impacto positivo sobre el consumo en los destinos turísticos, convirtiendo la iniciativa en un programa “redondo”.

Más de 16 millones de viajes subvencionados

A lo largo de estos tres años, los beneficiarios realizaron más de 16 millones de viajes con descuentos. De ese total, 10,26 millones correspondieron a trayectos en tren, incluyendo más de 29.000 pases Interrail, lo que representa el 64 % de los desplazamientos.

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Por otro lado, cerca de 5,8 millones de viajes se realizaron en autobús, equivalentes al 36,1 % del total.

El ministro destacó además el valor cultural y personal que implica viajar durante la juventud. “Cuando uno es joven, viajar no consiste únicamente en desplazarse de un lugar a otro”, afirmó, agregando que “se conocen personas distintas, se descubren otras formas de vivir, se amplían horizontes y muchas veces se empieza a mirar el mundo con otros ojos”.

Descuentos disponibles y tipos de transporte

Según informó el Ministerio de Transportes, los descuentos más elevados, de hasta el 90 %, se aplicarán a los servicios de autobús regular de competencia estatal y a los trenes de media distancia convencional y de ancho métrico .

En el caso de los servicios Avant de Renfe, los descuentos alcanzarán el 50%. Ese mismo porcentaje se aplicará a los billetes de larga distancia y alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, aunque con un límite máximo de 30 euros de rebaja por ticket en trayectos comerciales.

Además, el pase Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses también contará con una bonificación del 50% cuando sea adquirido a través de Renfe.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa estará destinado a jóvenes de nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

Para acceder a los descuentos será obligatorio registrarse previamente en la página web oficial de Verano Joven, que estará disponible en los próximos días.

Los interesados deberán identificarse utilizando su DNI o NIE. Una vez verificados los requisitos, recibirán un código personal e intransferible que deberán utilizar al momento de comprar los billetes de tren, autobús o pases Interrail con descuento en las plataformas de los operadores correspondientes.