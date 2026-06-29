En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 29 de junio de 2026 en España es de 1,19 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,01%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor del Ripple en comparación con el euro. La tendencia indica una recuperación en el mercado del Ripple, lo que podría incentivar a los inversores a considerar este activo.

En la última semana, Ripple (XRP) registró un cambio del -2.2%, manteniendo un sesgo bajista de corto plazo; en el último año la cotización acumula un -58.9%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo. En conjunto, la evolución muestra debilidad sostenida y elevada volatilidad, con pérdidas significativas a 12 meses y sin señales claras de recuperación inmediata.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, 27.54%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 55.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.