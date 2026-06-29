En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 29 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 68.079,41 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,41% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva (1 > 0), mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable (1 = 0).

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, Bitcoin registró un leve retroceso del -1.91%, mientras que en el último año acumula una caída del -47.13%. Esta evolución indica una tendencia bajista, con rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo: pérdidas moderadas en el periodo semanal y pérdidas significativas para quienes mantuvieron la inversión durante el año.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 21.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.56%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 67.804,5 euros.