En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 29 de junio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 48,31 euros, cifra que refleja una variación del -0,11% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días.

Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría reflejar una mayor confianza de los inversores en su futuro.

Litecoin registra un repunte semanal del 3.49%, lo que sugiere un respiro de corto plazo; no obstante, su variación anual del -55.92% evidencia una rentabilidad acumulada claramente negativa para quienes mantuvieron la posición durante el último año. En conjunto, la evolución señala un contexto aún bajista, donde el alza reciente no compensa las pérdidas prolongadas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin fue del 28.12%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 52.53%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.