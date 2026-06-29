Miles de viajeros podrían enfrentar problemas en aeropuertos y controles fronterizos de España y del espacio Schengen por una condición que frecuentemente pasa desapercibida. Aunque el pasaporte figure como “vigente”, las autoridades pueden impedir el ingreso o incluso la salida del país si el documento no cumple con determinadas exigencias de validez.

La normativa europea establece que los ciudadanos de terceros países que deseen ingresar a España para estadías cortas deben presentar un pasaporte emitido hace menos de diez años y con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio Schengen. En caso contrario, las autoridades fronterizas tienen la facultad de rechazar el viaje.

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Qué requisitos deben tener los pasaportes para viajar a España

El requerimiento se origina del Código de fronteras Schengen y tiene impacto en los turistas extracomunitarios que ingresan a España con motivo de turismo, actividades comerciales, estudios breves o visitas familiares.

Este reglamento busca garantizar una mayor seguridad y control en las fronteras de la Unión Europea, estableciendo condiciones que deben ser cumplidas por quienes deseen ingresar al territorio español.

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Requisitos para el documento de viaje: expedido en los últimos diez años y con validez mínima de tres meses tras la salida.

Esto implica que una persona puede poseer un pasaporte “vigente” conforme a la fecha que figura en el documento, pero aun así quedar fuera de las condiciones exigidas por la Unión Europea. En tales circunstancias, las aerolíneas o las autoridades migratorias pueden negar el embarque o la entrada al país.

La medida tiene como objetivo reforzar los controles migratorios en toda el área Schengen y harmonizar criterios entre los países miembros. España implementa estas normativas en todos los puntos fronterizos autorizados, ya sea en aeropuertos, puertos o pasos terrestres.

Requisitos y documentos que pueden exigir las autoridades

Adicionalmente al pasaporte vigente, España puede solicitar visado dependiendo de la nacionalidad del viajero. También se requiere documentación que justifique la razón de la estancia, como reservas hoteleras, cartas de invitación, billetes de regreso o comprobantes de inscripción académica.

Las autoridades fronterizas tienen la capacidad de solicitar evidencias de solvencia económica. Para el año 2025, el mínimo exigido se eleva a 118 euros por persona y día de estancia, con un piso general de 1.065 euros sin importar la duración del viaje.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, las autoridades pueden emitir una resolución de denegación de entrada. La normativa prevé la posibilidad de presentar recursos administrativos; sin embargo, la apelación no suspenda la prohibición de ingreso inmediata.

Los ciudadanos de la Unión Europea, así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, tienen la facultad de ingresar a España con documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, sin necesidad de cumplir con el requisito de los diez años de expedición.