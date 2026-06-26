Llega la época más esperada: empiezan las rebajas de verano 2026 y todas estas marcas ya confirmaron sus promociones. Fuente: Freepik y ChatGPT.

En España, los descuentos del verano de 2026 ya comenzaron y las principales marcas del sector textil adelantaron sus promociones en artículos de moda, calzado y accesorios. La temporada de rebajas es una de las oportunidades más esperadas por quienes buscan renovar su armario y acceder a prendas de tendencia sin comprometer su bolsillo.

Las marcas más reconocidas suelen anticipar el inicio de sus campañas y aplicar precios rebajados antes de que finalice junio, aunque la fecha tradicional de comienzo de las rebajas es el 1 de julio. En muchos casos, las promociones pueden extenderse hasta finales de agosto o comienzos de septiembre.

Asimismo, es habitual que las ofertas se lancen primero en las páginas web y aplicaciones móviles de las marcas, antes de llegar a las tiendas físicas. De esta manera, los clientes pueden acceder con anticipación a determinados productos rebajados y aprovechar descuentos exclusivos durante las primeras horas de la campaña.

Cuándo empiezan los descuentos en las principales marcas de ropa y accesorios

Las marcas pertenecientes al Grupo Inditex adelantaron sus rebajas a través de sus aplicaciones y páginas web oficiales. En este caso, los descuentos comenzaron durante la última semana de junio y luego se extendieron a las tiendas físicas.

En Zara, las rebajas comenzaron el miércoles 24 de junio a las 21:00 a través de la aplicación y desde las 22:00 en la tienda online. A partir del jueves 25 de junio, los descuentos también quedaron disponibles en los establecimientos físicos de la marca.

Massimo Dutti, por su parte, inició sus rebajas online el martes 23 de junio para los miembros de “Massimo Dutti Feel”. Desde el 24 de junio, la campaña quedó habilitada en tiendas físicas y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Llega la época más esperada: empiezan las rebajas de verano 2026 y todas estas marcas ya confirmaron sus promociones. Fuente: Freepik Freepik

En el caso de Pull & Bear, Stradivarius, Lefties y Bershka, las promociones se activaron el martes 23 de junio a las 20:00 en la aplicación y a las 21:00 en la web. Al igual que en el resto de las firmas del grupo, las rebajas llegaron a las tiendas físicas a partir del 25 de junio.

En todos los casos, Inditex repitió el esquema aplicado en años anteriores, con un inicio anticipado en canales digitales y una posterior activación de los descuentos en sus establecimientos oficiales.

Otras marcas con importantes descuentos en artículos de ropa y accesorios

Otras marcas que lanzaron descuentos en artículos de ropa, accesorios y artículos variados son:

Mango : desde el 22 de junio, la marca arrancó con rebajas de hasta el 50% en las líneas de mujer, hombre y niño, que se prolongarán hasta julio y agosto.

H&M: las rebajas comenzaron con descuentos de hasta el 50% en tiendas físicas y online, aplicados en artículos seleccionados para mujer, hombre, niños, hogar y belleza.

Springfield : cuenta con descuentos de hasta el 60% en artículos para mujer, hombre y niños en su página web.

Women’s Secret : la marca lanzó su campaña con descuentos que oscilan entre el 50% y el 70% en ropa de baño, lencería y accesorios.

Cortefiel : ya tiene disponibles rebajas de hasta el 70% en artículos para mujer y hombre, además de descuentos de hasta el 50% en marcas invitadas.

Silbon : la marca activó sus promociones con descuentos de hasta el 50% en moda de hombre, mujer y niños. Además, estableció envíos gratuitos a partir de los 49 euros.

Scalpers : lanzó ofertas de hasta el 50% en moda para hombre y mujer, tanto en tiendas online como físicas.

Brownie : la marca de moda femenina habilitó sus descuentos en la app desde el 23 de junio, en la web desde el 24 y en tiendas físicas a partir del 25 de junio.

El Ganso: ofrece un 50% de descuento en moda para mujer y hombre.

Llega la época más esperada: empiezan las rebajas de verano 2026 y todas estas marcas ya confirmaron sus promociones. Fuente: Freepik. melissarahalfotografia

Antes de realizar una compra, se recomienda comparar los precios entre las tiendas físicas y los canales online, ya que algunas marcas pueden ofrecer descuentos exclusivos en sus aplicaciones o páginas web. Además, conviene revisar las condiciones de devolución y los plazos de vigencia de cada promoción, especialmente en productos rebajados o de temporada.