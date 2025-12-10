La AEMPS ordena la retirada urgente de un maquillaje por incumplir la normativa cosmética y pide cesar su uso de inmediato.

La AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha ordenado el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del delineador Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner. El anuncio ha encendido las alarmas entre consumidores que lo usan de forma habitual en toda España.

La medida llega tras detectar que el producto “no cumple con los estándares exigidos para su venta y distribución como cosmético”. La retirada se extiende a todos los puntos de venta y pide que quienes lo hayan comprado lo devuelvan o lo destruyan.

La AEMPS ha ordenado la retirada inmediata del producto en todos los puntos de venta de España.

Por qué motivo se ha retirado este producto

La Policía sanitaria europea ha identificado una “no conformidad reglamentaria” en el producto, lo que ha sido suficiente para declarar su retirada inmediata.

En concreto, el distribuidor ha emitido un aviso de “recall” de todos los lotes disponibles, con referencia E8752 (EAN: 4049775587527). El fabricante recomienda a sus distribuidores retirar el artículo de los estantes y procesa devoluciones.

Desde la AEMPS, se recuerda que el uso continuado de cosméticos no conformes puede acarrear riesgos para la salud, especialmente en productos que entran en contacto con zonas sensibles como los ojos. Por ello, se insta a los consumidores a suspender su uso de forma inmediata.

Qué efectos adversos podría tener su uso

Aunque la nota oficial no detalla cuáles son los problemas específicos del producto, recordatorios previos similares han alertado sobre riesgos que van desde irritaciones cutáneas hasta infecciones o sensibilización alérgica cuando los cosméticos no respetan parámetros microbiológicos o químicos .

Además, la retirada internacional lanzada por el minorista Boots en Reino Unido aconseja a los compradores “no usar el producto” y devolverlo incluso seis meses después de su compra.

Dado que todas las unidades han sido retiradas, quienes ya lo usen deberían desecharlo para evitar posibles efectos indeseados.

Qué deben hacer los consumidores que lo compraron

La AEMPS exige a los puntos de venta que retiren inmediatamente el delineador del mercado y lo notifiquen a las autoridades competentes.

Si tienes una unidad en casa, lo apropiado es no usarla más. Aunque no siempre se pide factura, puedes devolverla o desecharla de forma segura. Es recomendable conservar el envase o la referencia del lote, por si fuera necesario informar sobre el incidente.

Asimismo, los consumidores que sufran irritaciones, enrojecimiento, picor o molestias en los ojos tras su uso, deben consultar con un profesional sanitario.

Este es el producto afectado por la alerta sanitaria: todos los lotes del delineador han sido retirados. AEMPS

Qué implica esto para el mercado de cosméticos en España

La retirada del Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner pone de relieve la vigilancia regulatoria sobre productos de maquillaje y la necesidad de que los fabricantes garanticen estándares de seguridad y calidad. El control sanitario se ha intensificado en los últimos años tras varios casos de alertas sanitarias vinculadas a cosméticos con contaminación o ingredientes prohibidos.

La AEMPS ha reforzado sus inspecciones dentro del marco del “Plan Sectorial para la Vigilancia del Mercado 2022‑2025”, que exige análisis microbiológicos y verificaciones de conformidad legal antes de su comercialización.