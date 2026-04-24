El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se encuentra en proceso de establecer una conexión ferroviaria significativamente más eficiente y directa. En la actualidad, se está llevando a cabo la construcción de una nueva estación de trenes que facilitará su vinculación con el resto de la ciudad catalana. Actualmente, se desarrolla un proyecto, ejecutado por ADIF, en las terminales T1 y T2, que se halla en su fase final de obras y promete disminuir de manera considerable los tiempos de viaje desde el centro de Barcelona y la red de Rodalies. El recorrido parte de la línea convencional Barcelona-Vilanova y llega directamente a estaciones subterráneas en la T1 (principal) y la T2 (intermedia), con conexión futura a la Línea 9 del Metro en T2. Esta infraestructura forma parte del plan Transformem Rodalies y busca integrar el aeropuerto en la red metropolitana con servicios directos de tren, mejorando la intermodalidad y la movilidad cotidiana. El proyecto incluye un trazado de doble vía con una longitud total de 5,2 km, del cual 4,3 km son un túnel soterrado bajo las pistas del aeropuerto, el cual ya fue excavado en gran parte con tuneladora en la primera fase. Una de las principales ventajas es la reducción notable de los tiempos de desplazamiento. Se estima que el trayecto desde la estación de Sants hasta las terminales del aeropuerto será de aproximadamente 20 minutos, un tiempo muy competitivo que facilitará el acceso rápido desde el centro de Barcelona y otras zonas de la red de Rodalies. Esto representa una mejora sustancial respecto a las opciones actuales, beneficiando a millones de pasajeros anuales: se prevé que más de 7 millones de viajeros al año utilizarán esta conexión. La segunda fase del proyecto ha alcanzado el 95% en su ejecución, con una inversión cercana a los 80 millones de euros en esta etapa, dentro de un programa global que supera los 400 millones. Las tareas se concentran actualmente en: