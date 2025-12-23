No es lenteja: la planta medicinal que “todo lo cura”, tiene 15 veces más hierro y la aman las madres. Imagen: archivo.

En el mundo existen múltiples plantas medicinales, consideradas en algún punto “milagrosas” por los más creyentes. En este caso se trata del aloe vea, una planta cuyas propiedades se conocen hace siglos y forman parte de la industria de la belleza desde Cleopatra o Nefertiti.

Repleta de enzimas, aminoácidos y antioxidantes, es una de las plantas con más fama y cuyo paso por el mundo de la cosmética marca precedente, por ser un gran aliado para la piel y para la salud.

En el Antiguo Egipto, se la llamó “la planta de la inmortalidad”. Mientras, para los sumerios fue una “mágica virtud”, para los templarios “el elixir de Jerusalén” y para los árabes “la fuente eterna de la juventud“. Incluso Cristóbal Colón llevó en sus carabelas macetas con aloe vera para curar las heridas de los tripulantes, introduciéndolas en América.

España lleva años produciendo aloe vera, comenzó en Canarias (reconocido a nivel mundial por sus campos de aloe) pero poco a poco se ha extendido por la península ibérica y son las abuelas las primeras en ordenar su uso ante un raspón seco en la rodilla.

Si bien existen 250 variedades de aloe vera, solo dos tienen propiedades medicinales: el Aloe barbadensis miller y el Aloe arborescensis. Desde Nivea, la reconocida marca a nivel mundial para el cuidado de la piel, explican las propiedades medicinales de la planta.

Es recomendable utilizar productos dermatológicamente testeados. Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Propiedades de la planta medicinal de las abuelas y Cleopatra

Vitaminas A, C, D

Vitaminas B1, B2, B6, B7, B9

Magnesio

Manganeso

Calcio.

Hierro

Cloro

Fósforo

Sodio

Zinc.

Posee siete de nueve aminoácidos esenciales: la fenilalanina, leucina, lisina, metionina, isoleucina, treonina y valina.

Beneficios del aloe vera en la salud

Hidratación

El 99% de la composición del aloe es agua, contiene mucopolisacáridos que retienen humedad en la piel y tiene lactato de magnesio que reduce la producción de histamina, una de las sustancias que causa el picor de la piel por lo que es ideal para pieles secas, descamadas y con problemas como psoriasis.

Elasticidad

Combate los signos del envejecimiento y las líneas de expresión ya que el gel de sus hojas contiene glucomanano,esto estimula a los fibroblastos, las células encargadas de sintetizar nuevo colágeno y ácido hialurónico, que hacen a la piel más elástica.

Cicatrización

Las hormonas vegetales y gracias a la vitamina A y C contribuyen a que la piel pueda volver a estar uniforme y cicatrizar correctamente más rápido.

Antioxidante y Calmante

La alta concentración de antioxidantes, ayuda a neutralizar el envejecimiento prematuro de la piel. Por lo mismo tiene una gran capacidad de calmar y aliviar las quemaduras del sol.

Antiinflamatorio

Tiene una acción similar a los esteroides y su capacidad antiinflamatoria se asemeja a la de la hidrocortisona, por lo que resulta ideal para irritaciones, alergias dermatológicas y picaduras de insectos.

Antibacteriano y antiséptico

El aloe vera es antibacteriano y antiséptico, por lo que es bueno para el acné.

Corrector de estrías

Ofrece beneficios para reducir las estrías e incluso las manchas.

Cabellera sana y fuerte

Su poder hidratante reduce la caspa y las irritaciones, previene la caída ya que contiene antioxidantes y enzimas que ayudan al crecimiento del cabello y al rejuvenecimiento de los folículos. Sirve para cabello seco y graso.

Adelgazante

Gracias al alto contenido en azúcares combinado con agua, provoca una sensación de saciedad, y tiene el aporte energético suficiente por sus vitaminas y minerales.

Hierro extra

Combate la anemia ya que tiene 15 veces más hierro que las lentejas.

Acidez estomacal

Favorece el equilibrio de las bacterias gastrointestinales por lo que combate la acidez estomacal mientras que favorece el tránsito intestinal.

¿Se puede ingerir el aloe vera?

No es un ingrediente exclusivamente de la industria cosmética , cada vez es más utilizado en la gastronomía y si bien el sabor no es muy llamativo por ser amargo, es fácil de camuflar con otros ingredientes e incorporar en la dieta diaria.

Es posible preparar un exquisito zumo y solo se necesitan:

Dos hojas de aloe vera

150 ml de agua

Una cucharadita de miel

Cómo preparar zumo de aloe vera para aprovechar todas sus propiedades

Tomar un par de hojas de aloe vera, y con un cuchillo, cortar las espinas laterales para no pincharse. Lavar bien las hojas. Retirar la pulpa para hacer el jugo, para ello, se debe cortar la hoja por un lado y abrirla. Con una cuchara extraer todo el gel de aloe vera, colocar la pulpa que hayas extraído en un recipiente para triturarlo luego. Agregar el agua e incluir miel y (opcional) un poco de otro zumo de frutas o cítrico para contrarrestar el sabor amargo del aloe vera. Triturar o licuar hasta que este líquido.