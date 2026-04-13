El encrespamiento es uno de los problemas más comunes en el cuidado del cabello, especialmente en ambientes húmedos o ante el uso frecuente de herramientas térmicas. En este contexto, Mercadona apuesta por una solución accesible y eficaz con su tratamiento capilar Anti Frizz, diseñado para devolver el control y la suavidad al pelo. Este producto, comercializado bajo su línea Deliplus, promete combatir el frizz desde la primera aplicación, aportando brillo inmediato y una protección térmica clave para quienes utilizan secadores o planchas en su rutina diaria. El tratamiento capilar Anti Frizz de Deliplus es un spray antiencrespamiento de uso diario que actúa sobre la fibra capilar para controlar el cabello rebelde. Su fórmula está diseñada para sellar la cutícula del pelo, evitando que la humedad penetre y provoque el encrespamiento. Además, incorpora protección térmica de hasta 230 ºC, lo que lo convierte en un aliado indispensable antes del uso de herramientas de calor. Para activarlo correctamente, se recomienda aplicarlo sobre el cabello húmedo, distribuirlo por secciones desde la raíz hasta las puntas y secar con calor, moldeando el peinado deseado. El tratamiento capilar Anti Frizz de Deliplus se comercializa en un formato de 200 ml con un precio de 4 euros por unidad, posicionándose como una opción económica dentro del mercado de productos capilares. Este producto está disponible en las tiendas físicas de Mercadona en España, donde suele encontrarse en la sección de cuidado personal. Para adquirirlo, basta con acudir a cualquiera de sus establecimientos, o seleccionarlo en la tienda virtual de la cadena.