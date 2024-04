Zuchovicki: "Nunca vi un contexto internacional tan favorable para Argentina"

El especialista en finanzas Claudio Zuchovicki hizo en las últimas horas una nueva evaluación de la coyuntura argentina, y aseguró que "en mi vida vi un contexto internacional tan a favor para la Argentina como el que estamos viviendo ahora".

En este sentido, agregó: "El contexto nos juega a favor. Se va a salir de la crisis y creo que en algún punto ya empezamos".

Frente a la tranquilidad en el precio del dólar, Zuchovicki indicó que la balanza muestra más dólares y menos compradores, ya que "el vendedor es más grande que el comprador, porque ahora lo que están faltando son pesos para pagar la luz y el gas frente a la acelerada inflación".

Inflación en la Argentina: cómo la ve Claudio Zuchovicki

Sobre la suba de precios de marzo, que fue del 11%, el experto financiero enfatizó que "es importante la Ley Bases para desregular los precios, para que aparezcan nuevos oferentes. Actualmente quedó a medias porque como no se aprobó, no está firme. Entonces no se arriesgan".



Con respecto a cómo impactarán los precios en abril, señaló: "La inflación es un número; un promedio de distintas variables. Está muy alta, pero con tendencia decreciente. Ahora se viene la inflación para las clases medias con las tarifas, las prepagas y los colegios".

La encrucijada que tuvo el Gobierno según Claudio Zuchovicki

Además, Zuchovicki consideró que el Gobierno se encontró en la situación de "elegir entre recesión o hiperinflación. No había más opciones. La recesión te pega, pero la hiper es peor".

Por último, recalcó que el país puede ser atractivo para los inversores internacionales: "Si mirás un mapa, decís 'vale la pena Argentina'. Con guerras en distintos continentes, América del Sur no tiene eso".

Zuchovicki hizo esta serie de afirmaciones durante su exposición en el Salón Inmobiliario Corredor Norte (SINOR). Organizado por la inmobiliaria Cadema Bienes Raíces, el evento convocó a economistas, desarrolladores, intendentes y empresarios.

Todos ellos coincidieron en fomentar la región norte que comprende Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz como el cuarto anillo de Buenos Aires. Durante el evento, además, se presentaron las tendencias, proyecciones del mercado y oportunidades de inversión que hay en la región.