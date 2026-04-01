El exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, participó este miércoles de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde trazó un crudo diagnóstico sobre la situación de los partidos políticos y planteó la necesidad de avanzar en un armado político que puede salir de la dicotomía actual entre el kirchnerismo y el mileísmo. En la entrevista, Santoro también destacó la figura de Dante Gebel como posible candidato presidencial para las elecciones de 2027. “Los candidatos se construyen y se instalan. Yo creo que Dante tiene una gran base para eso (...) Es una persona brutalmente metódica y profesional en lo que hace, creo que rápidamente puede lograr una escalabilidad muy alta de su imagen fuera de los nichos donde hoy normalmente se lo conoce", sostuvo. Para Santoro, el sistema de partidos políticos en Argentina está “roto”, lo que abre la puerta a nuevos proyectos alternativos y, por lo tanto, a la postulación del pastor. “Milei es producto de un partido político que se constituyó ad hoc para la elección básicamente con el poder. De hecho armó el partido después de llegar al poder, con lo cual hoy ningún partido es realmente una herramienta muy seductora“, planteó. “Desde que ganó Milei ningún espacio tenía una propuesta interesante para ofrecer un un proyecto al cual sumarse. De golpe para muchas personas la figura de Dante un poco vino a ocupar ese lugar y está resultando un llamador ampliado para gente del centro“, agregó. Durante el diálogo, Santoro fue enfático al diferenciar el perfil de Gebel de las estructuras de La Libertad Avanza (LLA). “Republicanamente en términos institucionales es muy probable que seamos más liberal”, aseguró. En esa línea, dijo que el espacio en formación buscará fomentar la competencia y aceptar la contraposición de ideas de manera institucionalizada. “Lo más novedoso es que rompe esta lógica de la vieja política, no es que se esté haciendo con uno de los aparatos tradicionales de la política metiéndole recursos. Esto nace de desde un liberal que siente que no hay un espacio político que lo contenga y lo represente”, completó.