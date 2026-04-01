En el marco de la preocupación en torno a la heterogeneidad del crecimiento económico, con sectores como el agro, la minería o el Oil & Gas con grandes resultados y otros como la industria que no logran salir del rojo, se pone sobre la mesa la posibilidad de una reconfiguración demográfica de la Argentina. Este punto analizó en diálogo con Pulso Financiero, en El Cronista Stream, el reconocido econometrista de la Universidad Di Tella, Martín González Rozada. Luego de que el INDEC confirmara una caída de la pobreza al 28,2% en el segundo semestre de 2025 -su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018- el especialista analizó el impacto a futuro de este número en un contexto de apertura comercial que está reconfigurando el mapa del empleo en el país. Es que, hoy, mientras los sectores industriales del conurbano bonaerense pierden puestos de trabajo, las provincias con actividad minera, petrolera y agropecuaria muestran señales de recuperación más rápida. En ese escenario, Rozada habló del impacto de esa transformación sobre la geografía laboral argentina. Su estimación sobre pobreza se alinea con el dato oficial: “El promedio ponderado de un mes del tercer trimestre, el cuarto trimestre y dos meses del primer trimestre te da una pobreza de alrededor de 29%”, señaló. González Rozada reconoció que la apertura comercial golpea de manera desigual sobre el territorio. “Con la apertura económica es cierto que el conurbano está más castigado porque hay pérdida de empleo en las industrias, pero tiene que ver con un cambio de paradigma”, dijo. Es que, históricamente, el conurbano concentró precisamente los sectores industriales protegidos que hoy enfrentan mayor exposición a la competencia externa. En este sentido, el economista advirtió que la reconversión laboral no es inmediata: “Lo que yo espero es que exista crecimiento en el sector servicios, de empleo. Y eso lleva tiempo. No es que la gente que pierde el trabajo en el sector industrial empieza a trabajar en otro sector rápidamente”. Cuando se le preguntó si el interior del país se está recuperando más rápido que las grandes ciudades, González Rozada fue directo: “Pareciera que sí. Pero el interior, diría, en las provincias que tienen actividad minera, petrolera, energía o campo”. Por ello, el especialista no descartó que se produzca un corrimiento poblacional hacia el interior: “Lo que a mí me parece es que la apertura nos va a llevar a que el empleo tiene que crecer en el sector servicios. Esto puede ser que lleve a que haya un traslado de gente que se vaya desde el conurbano hasta el interior del país”. González Rozada fue enfático en que ese proceso no ocurrirá de forma espontánea. “Lo que a mí me parece que hay que hacer es tratar de tener como una red de contención para tratar de capacitar a la gente que pierde el trabajo en el sector industrial para que se reconvierta y empiece a trabajar en otros sectores que deberían crecer con la apertura económica”, sostuvo.