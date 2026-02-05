La dinámica política que se abrió en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder comenzó a reflejarse en el plano institucional. La Asamblea Nacional aprobó hoy, en primera discusión, un proyecto de ley de amnistía para presos políticos, una iniciativa que busca marcar un giro en la política de detenciones y que reaviva expectativas en distintos casos emblemáticos, entre ellos el del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 y aún en situación de desaparición forzada. El proyecto, impulsado por el nuevo escenario político que encabeza Delcy Rodríguez, avanzó en el Parlamento venezolano y abrió un proceso de debate legislativo que apunta a alcanzar a personas detenidas por motivos políticos. La iniciativa se conoce pocos días después de anuncios oficiales sobre el cierre de centros de detención asociados al aparato represivo del chavismo, entre ellos El Helicoide. En ese contexto, la esposa de Nahuel Gallo se mostró esperanzada, en declaraciones periodisticas recientes, ante la posibilidad de una pronta resolución. “Será cuestión de días”, afirmó María Alexandra Gómez, quien remarcó que la situación del gendarme argentino no registró cambios sustanciales desde su detención, ocurrida hace 422 días. “Hasta el momento la situación de Nahuel sigue siendo la misma desde hace 422 días. Aún permanece en situación de desaparición forzada en Venezuela, no tiene asistencia consular, de abogados, ni el derecho de comunicarse con su familia. Es una violación de los derechos humanos y del debido proceso”, sostuvo Gómez en diálogo con Radio Splendid. Según explicó, Gallo está próximo a cumplir catorce meses detenido en territorio venezolano, sin acceso a derechos básicos ni información oficial sobre su situación judicial. El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzaba por tierra la frontera desde Colombia hacia Venezuela y, desde entonces, no mantuvo contacto con su familia ni recibió asistencia consular. Pese a ese escenario, la esposa del oficial expresó confianza en que el proceso político en marcha pueda derivar en una definición favorable. “He tenido comunicación directa con personas del Gobierno argentino, sé que están trabajando, y que van a hacer todo lo posible para que esto termine pronto. Pero las decisiones las toman desde Caracas”, indicó. Gómez también vinculó la expectativa de liberación con el contexto internacional y las gestiones diplomáticas en curso. “Las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno”, afirmó. La expectativa se apoyó además en antecedentes recientes. Este lunes se confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien permanecía detenido desde noviembre de 2024 en El Helicoide, uno de los principales centros de detención del chavismo. El caso fue interpretado como una señal inicial de cambio en la política carcelaria venezolana. Días antes, Delcy Rodríguez anunció que la Asamblea Nacional debatiría el proyecto de amnistía para presos políticos y comunicó el cierre de ese centro de detención, en línea con una agenda que busca mostrar rupturas con las prácticas represivas del período anterior. En paralelo, el Gobierno argentino mantiene reclamos en distintos foros internacionales por la situación de Gallo y de otros ciudadanos detenidos en Venezuela. El régimen chavista acusó al gendarme de “espionaje” y “terrorismo”, además de vincularlo con un presunto plan para asesinar a Delcy Rodríguez, cargos que Argentina rechazó de manera categórica. “El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, expresó el canciller Pablo Quirno. .