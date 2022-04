"Vamos todos presos": un ministro creyó que no lo filmaban y reveló una maniobra de corrupción con una petrolera

Las redes sociales explotaron en las últimas horas con un video de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa en el que el ministro de Hacienda de la jurisdicción, Ernesto Franco, pidió dejar de grabar la sesión a través de Zoom para confesar manejos irregulares con la empresa estatal Pampetrol y luego se justificó.

Tal como explicó Franco en la reunión privada en la legislatura pampeña que fue filmada a escondidas, él mismo inventó un contrato de alquiler a Pampetrol, empresa encargada de "promover la actividad hidrocarburífera" en la provincia, para bajar el impuesto a las Ganacias correspondiente.

En principio, en el video se puede observar como el ministro pide que se interrumpa la grabación de la sesión, la cual se estaba trasmitiendo a través de la plataforma Zoom, y que los taquígrafos salgan del recinto para que no quede registro de lo dicho. Sin embargo, se filtraron sus declaraciones.

Mientras Franco solicitaba "parar un segundo" la grabación, otros legisladores rieron: "Se convierte en una reunión secreta", "Se corta toda comunicación con el mundo". El ministro incluso bromeó sobre la taquígrafa: "Ah, está la taquígrafa ahí atrás. Pierde el empleo ahí ".

Así, Franco comenzó su exposición secreta: "Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias", confesó de forma directa.

Sin embargo, remarcó que "Pampetrol no entendía el tema" y pagaba el IVA al gobierno provincial: " De ahí vamos todos presos, muchachos . Esa es toda la verdad", agregó.

Y pormenorizó: "Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos".

"Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata", remarcó el ministro de Hacienda del actual gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Luego, se refirió a uno de los titulares de Pampetrol de la oposición, Hugo Pérez, quién en su momento denunció el desvío de fondos de la empresa a la campaña política provincial: "Cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan tres cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña", indicó Franco.

Y especificó: "Entonces, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho: 'Che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo'. Esto es la verdad, a esto voy yo. Y lo tenemos re claro al tema", confesó con total claridad el ministro de Hacienda.

Ante el video que evidenció por completo los desmanejos económicos del funcionario pampeano, este justificó sus dichos en diálogo con medios locales: "Asumo personalmente haber realizado manifestaciones utilizando un léxico que claramente resultó inapropiado y desatinado", se excusó Franco.

En el comunicado replicado por El Diario de La Pampa, Franco detalló que la reunió filtrada fue llevada a cabo el pasado 13 de diciembre, mientras se discutía el Presupuesto 2022 para la provincia.

"Expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera, que se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos , además de las eventuales consecuencias penales en caso de que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente", pormenorizó Franco.



Y precisó: "El proyecto de Presupuesto provincial para el año 2022 incluyó la capitalización de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M. por 529 millones de pesos", refiriéndose a "los alquileres que la petrolera de bandera debía a la provincia de La Pampa".

"Fue entonces que solicité se dejara de grabar la sesión, puesto que se iban a ventilar cuestiones relativas a la relación entre el Estado Provincial y Pampetrol S.A.P.E.M. que involucraban un proceso de negociación entre una parte pública y otra parte privada con mayoría estatal y que tenía incidencia en la situación económica y comercial de la última", evidenció Franco.



Así, Franco continuó, evitando referirse al presunto "contrato de alquiler" inventado: "Expliqué entonces que a Pampetrol se le reclamaba desde mi área asiduamente el pago de los alquileres (ya que solamente abonaba el IVA), lo que había motivado que enviara las notas de reclamo correspondientes".

"La negociación derivó en un pago en efectivo de 132 millones de pesos en tres cuotas por parte de Pampetrol S.A.P.E.M., quedando un remanente de 529 millones que el Estado Provincial se comprometía a capitalizar", concluyó el ministro en evidencia, recalcando que "resultaría una injusticia" que este escándalo "invalide o menoscabe" la política energética que La Pampa viene llevando a cabo.