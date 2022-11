Vaca Muerta y minería: la fórmula que proponen los empresarios para acceder a dólares

Gobernadores, empresarios, líderes políticos y figuras de organizaciones no gubernamentales, entre otros referentes de la vida pública, expusieron este lunes en el Latam Forum organizado por International Economic Forum of the Americas (IEFA) sobre las necesidades y los desafíos que tiene la Argentina de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

La visión de largo plazo giró alrededor de cómo superar la grieta para destapar los obstáculos al desarrollo de sectores estratégicos para el país , tales como la energía (petróleo, gas, renovables y nuclear) y la minería (con el litio y el cobre como estrellas).

En cuanto a las dificultades de corto plazo, el empresario Alejandro Bulgheroni, accionista principal de la petrolera Pan American Energy (PAE), señaló que el Gobierno debería habilitar a las compañías que invierten en el sector energético de la Argentina un esquema para dejar el 60% o 70% de los dólares afuera del país .

Alejandro Bulgheroni, accionista de Pan American Energy (PAE)

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, recogió la idea y marcó que un esquema de 60%-40% sería óptimo para la producción incremental, lo que serviría para que las empresas accedan al financiamiento externo , la única forma de que se sigan fabricando dólares y gire la rueda de las inversiones. Esas divisas podrían ir a cancelar los intereses de la deuda externa de las firmas con sede en Argentina y bajar el costo del capital .

Hasta el momento, las recientes normas del Gobierno establecen que las petroleras pueden tener libre disponibilidad de dólares por hasta un 20% (si es petróleo) o 30% (en el caso del gas) de su producción incremental respecto a una línea base fijada en 2021 , algo que el sector evalúa como "insuficiente".

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital

Con distintas procedencias políticas pero similares visiones y cercanías con el sector privado, el IEFA Latam Forum logró también convocar a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales -titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y actual precandidato presidencial en Juntos por el Cambio (JxC)- y de Neuquén, Omar Gutiérrez -figura del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que, al igual que Morales, transita por su segundo mandato provincial y no tiene disponible una nueva reelección-.

El radical compartió panel con la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y con el CEO de la minera canadiense Josemaria Resources, Adam Lundin. Con el litio como gran promesa del sector, Morales pidió estudiar con más profundidad la Ley de Humedales y eliminar los artículos que generan una intromisión de la Nación en las facultades de las provinciales , dueñas de sus recursos naturales según lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Por eso mismo, además, se opuso a la idea que surgió cerca de Presidencia de crear una "OPEP" del litio junto a Bolivia y Chile .

La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, ve inversiones por 10.000 millones de dólares en camino, provenientes del sector (litio y cobre, las estrellas)

Ávila, por su lado, anticipó que ya están en camino inversiones por u$s 10.000 millones en la minería , y tomó nota del pedido de resolver las trabas en las importaciones de bienes de capital y repuestos de maquinarias .

Vaca Muerta y las instituciones en Argentina

Gutiérrez, en tanto, valoró: "Las exportaciones de Vaca Muerta ya alcanzaron este año los u$s 1500 millones; de los cuales u$s 1250 millones fueron por petróleo y u$s 250 millones por el gas". Además, adelantó que en 2023 la actividad no convencional en la provincia recibirá inversiones por u$s 7000 millones , frente a los u$s 5000 millones desembolsados en el corriente ejercicio.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén

Sobre la cuestión institucional, la jefa de Asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Julia Pomares, resaltó que hay una "creciente desconfianza con los gobiernos de la región, y una tendencia a que pierdan los oficialismos desde 2018" , con una situación de "poca participación en las urnas y mucha movilización ciudadana en las calles", que revela una "insatisfacción con la democracia".

"El centro no ha muerto", subrayó Pomares, en referencia a las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, y remarcó que "el equilibrio fiscal no es de izquierda ni de derecha" .

Entre los activos, Manzano celebró que América Latina es una región "libre de guerras y de amenazas nucleares, y eso es gracias a los gobiernos democráticos, donde los sistemas son fuertes y las diferencias, más allá de las grietas, se definen a través de los votos y no a los tiros" .

A su turno, Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), destacó la segmentación de tarifas y pidió que el Gobierno emita señales a los usuarios para que hagan un consumo "más responsable y eficiente".