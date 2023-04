Vaca Muerta: los anuncios que esperan empresarios petroleros en Neuquén

Los empresarios agrupados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se reúnen este jueves en Neuquén, en donde recibirán a políticos del Gobierno, consultores y asesores de la oposición para hablar sobre la política energética y Vaca Muerta.

Los temas centrales son la construcción de nueva infraestructura como gasoductos, oleoductos, el gas licuado, la transición electoral en Neuquén tras el triunfo de Rolando Figueroa por sobre el candidato a gobernador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el cepo al dólar , además de la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales 2023.

El sector espera también anuncios o avances significativos en el proyecto de ley para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL), que puede atraer miles de millones de dólares en inversiones, así como el llamado a licitación para la construcción del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, que irá desde Salliqueló (Buenos Aires) hasta San Jerónimo (Santa Fe) y la reversión del Gasoducto Norte, con una obra entre La Carlota y Tío Pujio (Córdoba).

Daniel González, director Ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF, puntualizó en diálogo con El Cronista que "interesa el desarrollo de mediano plazo y la elaboración de políticas de Estado que atraviesen los distintos gobiernos con los años".

Seguridad de suministro con la transición energética

Este año el lema el foco es la "seguridad energética", porque muchos países en el mundo se preocuparon a partir del 2022 con la guerra en Ucrania por asegurarse la provisión a costos razonables de la energía. "Nosotros vamos a tener un superávit comercial fenomenal en el sector . Hay que discutir de qué manera podemos ser creíbles como proveedores de energía al mundo", señaló González.

El GNL, por caso, es un tema de política de Estado, pues " la inversión de YPF con Petronas puede alcanzar en una década entre 25 y 30 mil millones de dólares; para eso se necesita financiamiento internacional y reglas claras", comentó el ex gerente de la petrolera argentina".

Hasta el momento el Gobierno no filtró su agenda, pero la licitación de los gasoductos está al caer, ya que hay financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento, CAF) por 540 millones de dólares; del Fondo Soberano de Desarrollo de Arabia Saudita por u$s 350 millones; y de Brasil para los caños producidos en su territorio por Usiminas - Techint por u$s 690 millones.

GNL y gasoducto, dos temas centrales del sector energético

En tanto, se seguía retocando el proyecto de GNL para garantizar a los inversores locales y de compañías multinacionales una estabilidad regulatoria, fiscal y acceso libre a una porción significativa de los dólares para llevarlos al exterior, destinarlo a pagar deuda y dividendos a los accionistas .

Experiencia IDEA Energía: empresarios petroleros en Neuquén

Por Experiencia IDEA Energía pasarán el ministro de Economía, Sergio Massa, que saldría por videoconferencia; estarán presentes la secretaria de Energía, Flavia Royón y sus antecesores Darío Martínez (2020-2022) y Gustavo Lopetegui (2019, en el último año de gestión de Mauricio Macri), mientras que en otros paneles disertarán algunos de los consultores más requeridos por los empresarios energéticos como Daniel Gerold, Nicolás Arceo y Nicolás Gadano, quien participa del diseño de una política energética en la Fundación Pensar del PRO.

En cuanto a los hombres y mujeres que representarán a las compañías del sector estarán Marcos Bulgheroni (PAE), Pablo Iuliano (YPF), Daniel De Nigris (ExxonMobil), Ricardo Markous (Tecpetrol), Ricardo Rodríguez (Shell), Hugo Eurnekian (CGC), Gabriela Aguilar (Excelerate), Martín Urdapilleta (Trafigura) y Bernardo Andrews (Genneia).

También habrá lugar para sindicalistas petroleros como Marcelo Rucci, Jorge Ávila y Claudio Vidal, y habrá paneles sobre litio, hidrógeno y biocombustibles.