La reflexión de Claudio Zuchovicki sobre el tema del momento que te dejará sin palabras

El analista financiero Claudio Zuchovicki analizó la pelea del gobierno nacional con los gobernadores por la coparticipación y lo que está pasando con la provincia de Chubut, que amenazó con cortar la provisión de petróleo y de gas al país.

" Javier Milei no viene de la política . Su mensaje de gobernabilidad viene de bajar la inflación, y para eso necesita el déficit fiscal. Eso es lo que defiende. El gobernador, por su parte, entiende la política de otra manera", señaló en una columna por el canal TN.

"Hasta ahora hubo una fuerte licuación de gastos, porque el Estado recauda por inflación y los gastos estuvieron quietos. A partir de ahora el Gobierno sí necesita reformas estructurales, para que la gente crea que el déficit fiscal va a permanecer en el tiempo. Y para eso, necesita la mano política", agregó.

Vaca Muerta: la reflexión de Claudio Zuchovicki sobre la pelea por la producción





El gobernador chubutense, Ignacio Torres, dijo que cortará la provisión de petróleo y de gas si el gobierno nacional no le devuelve la coparticipación . A 24 horas para que se cumpla el plazo, todas las miradas del sector energético están puestas en el accionar de los sindicatos, la única manera mediante la cual podría interrumpirse el suministro.

Consultado sobre el tema, Zuchovicki aseguró: "Estamos discutiendo si se corta y el grifo y se paraliza un país. ¿Eso es riqueza? Por más que tengas el recurso, si no tenés la inversión y la tecnología para explotarlo, sos pobre".



En este sentido, planteó el siguiente debate: "Si a vos lo que te salva es una retención, o que se corte el grifo o no, nos vamos a quedar fuera de todo. ¿Estamos dispuestos a hacer el cambio de no vivir solo de la renta de un clima y no de la tecnología? ¿Estamos seguros como sociedad de lo que nos va a aportar valor?"