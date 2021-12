Uno por uno: cuáles son los cambios que le harán al Presupuesto de Guzmán

"Se han incluido muchísimos de los pedidos", anticipó el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, apenas se puso en marcha la reunión convocada a las 14 para firmar el dictamen del Presupuesto 2022 que el oficialismo apunta a aprobar mañana en sesión.

Tras leer durante cerca de 40 minutos los cambios que sufrirá el proyecto que tiene cerca de 5000 páginas, la oposición pidió pasar a un cuarto intermedio para que el oficialismo ponga por escrito las modificaciones.

Pasadas las 14, Heller dio a conocer cuáles serían las modificaciones del Presupuesto 2022 que el oficialismo apunta a aprobar mañana, en la sesión convocada para las 12.

Uno de los primeros anuncios, que se llevó los aplausos de buena parte de los legisladores presentes, tuvo que ver con los subsidios al transporte en el interior del país. Se trata de uno de los principales reclamos que venían haciendo los diputados de prácticamente todas las bancadas, además de los gobernadores.

"El fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor en el proyecto que vamos a dictaminar se establece un importe de $ 46.000 millones, contra los $ 27.000 que estaban en el Presupuesto, es decir que estamos incluyendo un incremento del 70% ", anunció Heller. Hecho el anuncio, se oyeron aplausos de los diputados presentes en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se llevó adelante la reunión por cuestiones sanitarias.

Asimismo, el economista anunció que se atendió un reclamo por parte de La Rioja , por lo que se hará un "fuerte incremento" a la asignación a la provincia, que llegará a $ 24.000 millones, además de mil millones a favor de los municipios. Sobre este punto, Heller reconoció que fue a pedido de la gobernación de la provincia, además de legisladores del oficialismo y de la oposición.

Por otra parte, Heller anunció una ampliación en la exención a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, a las importaciones de gasoil, diésel oil y sail oli y su venta y/o entrega en el mercado interno. En tanto, el banquero también dio a conocer que ese beneficio se extenderá a las naftas grado dos y grado tres.

Heller leyó una veintena de cambios en el proyecto de Guzmán.

En otro tramo, el legislador porteño anunció que el proyecto establece priorizar la contratación de personas o empresas radicadas en las "capitales alternas". Asimismo, Heller anunció que el proyecto autoriza al jefe de Gabinete a disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de las condenas judiciales firmes a favor de la provincia de Santa Fe y La Pampa.

Además, entre las modificaciones se introdujo facultar a las bibliotecas populares a destinar hasta el 75% de los subsidios en viáticos, sueldos o imputaciones equivalentes. Aunque para el resto de las instituciones que reciben subsidios, el techo se mantiene en 50%.

Otro cambio que anunció Heller fue en relación a la ley que permite actualizar los balances de ganancias por inflación y en ese sentido se establece que solo se permitirá que en el caso del 2021 se permitirá imputar un tercio de la inflación y los dos tercios se podrán aplicar en los balances del 2022 y 2023.

También el proyecto establece una prórroga a los beneficios para blanquear capitales para invertir en la construcción y en ese sentido se estableció que aquellos que lo hagan antes del 30 de abril del 2022 pagarán un impuesto del 5 % y los que lo hagan luego de esa fecha será del 10%.

En tanto, el oficialista anunció la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, -incluidos organismos públicos- para que los contribuyentes puedan acceder a la condonación de deudas tributarias vencidas hasta el 30 de noviembre de 2021, sin importar el estado en que se encuentren.

áreas aduaneras, Partidas, polo logístico y más

Durante los más de 40 minutos que Heller le dedicó a la lectura de las modificaciones, también anunció que el Poder Ejecutivo quedará facultado para constituir áreas aduaneras especiales en zonas en las que exista "comercio bilateral con países limítrofes".

Al mismo tiempo, el proyecto que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1 autorizará la extensión de zonas francas habilitadas en regiones en las que haya comercio bilateral con países limítrofes.

Además, Heller anunció que los contribuyentes podrán acceder a una condonación tributaria de deudas vencidas hasta finales de noviembre. Así como también una serie de exenciones impositivas a las exportaciones.

También el economista anunció beneficios en el IVA para sujetos que presten servicios y asistencia sanitaria, médica y paramédica. Asimismo, dio a conocer que se cambiará el cálculo del impuesto a las naftas.

Heller anunció un incremento en $ 6000 a la partida para el Ministerio de Medioambiente.

En otro tramo, el banquero informó la creación de un polo logístico en la provincia de Tierra del Fuego. Así como también, la creación del Plan Federal de Forestación .

"Se incrementó también en $6000 la partida para Medioambiente", anunció Heller, y aseguró que en buena medida será un beneficio para las provincias que tienen bosques, a la hora de enfrentar incendios forestales.

Reclamos opositores

"Esta situación me hace replantear mi vocación de dar quórum mañana", dijo el diputado de la UCR Ricardo Buryaile luego de que Heller leyera la veintena de modificaciones. Y se explayó: "Si no tenemos con la antelación suficiente el texto me hace dudar de la vocación de venir a sentarme por respeto a la historia de la Cámara baja".

" No quiero que se diga que esta cámara es una escribanía , porque al menos los escribanos leen lo que firman. Pero acá nos están pidiendo que ni leamos lo que se pone a la firma", remató el formoseño.

A su turno, el porteño Martín Tetaz le preguntó a Heller por el costo total de los cambios anunciados, así también cómo se financiarán. A lo que Heller le respondió que "no" tenía ese número. Y agregó: "Usted tiene que intervenir, pero no forma parte de una comisión investigadora, haga su intervención".

#Presupuesto2022 "Para evitar sorpresas tenemos que tener el dictamen, nos están pidiendo que ni leamos lo que vamos a firmar. No lo voy a acompañar y en lo personal, me hace replantear el venir a sentarme aquí mañana", dijo @BuryaileRicardo pic.twitter.com/UncFjjLZtK — Bloque UCR - HCDN (@diputadosucr) December 15, 2021

"No se sabe cuánto sale todo eso, no se sabe de dónde va a salir el dinero y más grave aún, no se sabe por qué todas esas cosas entraron", remató Tetaz.

Tras una serie de intercambios, Heller pidió pasar a un cuarto intermedio para poner por escrito los cambios introducidos y pasar a la firma del dictamen.