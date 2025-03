Una presunta nueva amenaza y pedido de custodia: cómo es la denuncia de Manes a Caputo

El diputado nacional Facundo Manes presentó su denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo, hombre clave del gobierno nacional con quien mantuvo un tenso episodio en el marco de la apertura de sesiones de Javier Milei, ocurrido el pasado sábado.

El escrito de 21 páginas fue presentado de manera online esta mañana por sus dos abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, y promueve una denuncia por delitos de amenazas coactivas, las cuales el diputado dice haber sufrido en ese careo en los pasillos del Congreso Nacional, al que calificó de " muy intimidante".

Manes cuenta que cuando ya estaban frente a frente, una de las frases que le dijo Caputo -y que no fueron captadas por las cámaras que grabaron el hecho- fue " vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio ".

"A lo que yo respondí, 'Yo estoy limpio', a lo que él me espetó: 'Vos no me conoces a mí', y yo respondí 'Yo te conozco' a lo que él insistió para finalizar 'Ya me vas a conocer a mí'. Antes de que se vaya, alcancé a decirle '¿Por qué me amenazas?' Estas frases -intimidatorias y amenazantes- ya las había escuchado cuando gritaba desde el palco: me refiero a expresiones como 'Ya vas a saber quién soy' y otras por el estilo", relata el diputado nacional.

Una de las imágenes captadas en vivo por El Cronista, en la que el asesor presidencial le dice "ya me vas a conocer" al diputado nacional

Al respecto de los eventuales golpes físicos, Manes afirma que lo de Caputo solo se limitó a las dos "palmaditas" en el pecho y a una mano que le posó en la cara. Aun así, cuenta que, tal y como reveló El Cronista ese mismo sábado, el comunicador libertario Fran Fijap lo pecheó cuando el careo con el asesor ya había terminado. Manes afirma que recibió "dos cortitos" por atrás de parte de algún acompañante de Caputo. De ser así, o fue el mismo Fijap o el custodio del Congreso Nacinoal que estaba al lado suyo.

El Cronista consultó con el entorno de Santiago Caputo para que puedan hacer su descargo correspondiente, pero no habían respondido al momento de publicado el artículo.

El fragmento de Fran Fijap con Facundo Manes. pic.twitter.com/gE6NYl1Nak — Julián Alvez (@alvezjulian_) March 2, 2025

Como dato casi anecdótico, el relato cuenta con un apartado desconocido. Afirma que minutos después, en la reunión que mantienen varios diputados para hablar del hecho y revisar las cámaras de seguridad, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le dijo a Manes "esto no puede pasar".

Desde el entorno del dirigente libertario justificaron que lo dijo "con respecto al incidente en sí, sin emitir juicio de valor", pero que después vieron las cámaras de seguridad y dieron marcha atrás al no verse las dos piñas que acusó Manes en un principio. "Manes fue a buscar Show por todos lados, [el presidente de bloque de Democracia por Siempre, Pablo] Juliano nos había dicho que Caputo le encajó dos piñas", dijeron desde el entorno menemista.

La figura penal de la denuncia y la acusación a Santiago Caputo

El neurocientífico afirma que los dichos del asesor presidencial hacia su persona se encuadran en el delito de amenazas agravadas (coactivas) que está previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, haciendo una alusión adicional a su condición de diputado nacional, que cuenta con inmunidad parlamentaria de expresión, que rige a nivel constitucional.

"Se trata de amenazas coactivas, toda vez que es dable concluir que se llevaron a cabo para intimidar a un Diputado Nacional (lo que constituye, además, una inconstitucional intromisión en el desempeño de un legislador en los términos previstos por el art. 68 de la Constitución argentina) con el fin de que ese Diputado deje de hacer algo, en este caso, que deje de hacer críticas en el marco de su función , a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional", justificó Manes.

"Los hechos se enmarcan, como mínimo en esa calificación legal. Esto sin contar con que el comportamiento -por su gravedad- podría encuadrar en la parte final del artículo 149 ter inciso 2 del Código Penal toda vez que -de alguna forma- se está compeliendo al afectado a que no ejerza la función de Diputado Nacional en los términos que la Constitución lo establece", agrega.

El equipo de abogados del diputado nacional presentó la causa en los fueros federales esta mañana, alegando que ese es el ámbito correcto ya que Manes se encontraba ejerciendo su función de diputado nacional al momento del episodio y que el mismo ocurrió en el marco del Congreso Nacional, un edificio federal.

Además, solicitó que la justicia le otorgue custodia para su familia. Relata que minutos después del hecho dijo no sentir "temor", pero que después fue "tomando conciencia" del asunto.

"Es que el Señor Caputo efectivamente se presenta, exhibe y tiene real influencia en organismos relevantes vinculados al Poder Ejecutivo Nacional, como ser la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y ARCA (ex AFIP), entre otros. Es decir, el Señor Santiago Caputo me notificó personalmente con un mecanismo intimidatorio, que utilizará dichas estructuras estatales para que pueda conocer el poder que detenta", justifica la decisión.