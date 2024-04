Un millón de firmas, marcha y votos claves: cómo fue la ofensiva de los bancarios para frenar la privatización del Nación

"Banco Nación, ¡afuera!". Sergio Palazzo, el diputado y secretario general de la Asociación Bancaria, estalló en una carcajada cuando uno de sus colaboradores usó ese chiste para felicitarlo por el retiro, dentro de la última versión de la Ley Bases, del artículo que planteaba la privatización de la entidad, clave en el financiamiento de las pymes y otros sectores productivos.

La humorada que recoge, pero dándola vuelta, una de las frases predilectas del presidente Javier Milei para reivindicar su política de ajuste, fue la frutilla en el postre de una jornada inolvidable para el bancario mendocino, de prosapia radical. Exultante, Palazzo estaba ya de vuelta en la sede del gremio cuando promediaba la tarde, haciendo el balance de una movida que lo puso en el centro de la escena.

En la superficie, el sindicato armó hoy una significativa movilización hasta el Congreso para la entrega de un millón de firmas a los representantes legislativos, respaldando el proyecto para que no se privatice el BNA. "Vinieron de todo el país, de todas las regionales, de todas las provincias, fue impresionante", se entusiasmó un vocero.

Sin embargo, hubo una movida subterránea que, según fuentes del gremio, inclinó la balanza hacia el retiro del artículo que promovía la privatización del banco. "Palazzo tenía votos radicales, socialistas, de la izquierda y de Hacemos Coalición Federal para evitar la privatización", confiaron a El Cronista desde el riñón del dirigente. Dos fuentes legislativas validaron ante este diario el poroteo gremial.

"En el día de hoy y antes del tratamiento de la Ley bases en comisión, hemos presentado junto al compañero Cisneros el proyecto para declarar al BNA y sus empresas vinculadas como empresas no susceptibles de privatización. A las 15 entregaremos un millón de firmas a los representantes del Congreso respaldando el proyecto para que no se privatice el BNA. ¡El Nación no se vende!, escribió Palazzo en un tuit.

Hoy se dio un gran paso con la No privatización del Banco Nación

Ninguno de los dictámenes incluye su venta ni la de sus empresas asociadas.

La inmensa movilización de todos los trabajadores y trabajadoras fue determinante en este sentido, gracias a sus trabajadores y a la... pic.twitter.com/inQXdJrzKG — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 25, 2024

El contra proyecto de los bancarios tenía solamente cuatro artículos, si se suma el que reza el "de forma" de rigor. En sus párrafos determinantes, sostiene: "Esta ley tiene por objeto garantizar la organización y funcionamiento del Banco de la Nación Argentina como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional, de acuerdo con la función social establecida por su Carta Orgánica". Y "el Banco de la Nación Argentina y las empresas del Grupo Banco Nación no estarán sujetos a privatización alguna, ni total ni parcial. El Banco de la Nación Argentina tampoco podrá transformarse en sociedad anónima".

La norma plantea, además: "Incorpórase como tercer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma de Estado y sus modificatorias el siguiente texto: ‘Exceptúese de la declaración de "sujeta a privatización" al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional". Y "exceptúase al Banco de la Nación Argentina de lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 mientras esté en vigencia, o la norma que en futuro la reemplace".

Finalmente, luego de arduas negociaciones en torno a la redacción del artículo que habilitaba la privatización del Banco Nación, se acordó su supresión. Es decir, el Banco Nación no podrá ser privatizado, anticipó El Cronista. Este punto venía siendo resistido por el grueso de la UCR, justo el partido donde arrancó la militancia de Palazzo.

La privatización del Nación era, al margen de la preocupación de los sectores productivos que se financian con la entidad, un proyecto con un trasfondo sindical y social voluminoso. Según consta en la página web de la entidad, a diciembre de 2023, el BNA contaba con 17.403 empleados en el ámbito nacional y 182 empleados en el exterior. La entidad cuenta, a su vez, con 739 sucursales a lo largo del país (divididas en 655 sucursales plenas, 62 anexos operativos, 4 bancos en planta, 16 sucursales electrónicas y 2 sucursales sin contabilidad propia), 34 puestos de promoción, 1 oficina administrativa, 3 sucursales móviles y su Casa Central. Asimismo, tiene 4 sucursales en el exterior (Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra), 3 agencias (Miami, San Pablo y Asunción), 3 subagencias (Concepción, Encarnación y Villarrica) en Paraguay, 1 Centro de Atención al Cliente (Villa Morra) en Paraguay y 1 oficina de representación (Pekín) en China.