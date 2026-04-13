El bloqueo del estrecho de Ormuz y una nueva suba del precio del petróleo fue el tema ineludible en el arranque de la reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, pero también marcó el tono de los eventos paralelos que tienen lugar esta semana en Washington DC. En uno de ellos, el secretario de Energía de Donald Trump, Chris Wright, reconoció que puede haber un pico más alto para los precios del petróleo y que esa suba puede llegar en “algunas semanas”. El titular del área energética aseguró en un evento organizado por Semafor que los precios seguirán subiendo antes de que empiecen a bajar. Y admitió que cuanto más largo sea el conflicto, más largo será el rebote. Wright no magnificó el “pico” que espera y aseguró que se tomaron medidas para morigerar el impacto, como cambiar el blend de los combustibles para que el crudo presione menos. Y también sostuvo que, antes de tomar la decisión de ir contra Irán, Trump “hizo todo para aumentar la producción de energía”. Pese a eso, el FMI, Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía también se reunieron para evaluar cómo sigue presionando el conflicto bélico. “El impacto de la guerra es sustancial, global y altamente asimétrico, afectando de manera desproporcionada a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos”, plantearon en un comunicado conjunto las tres entidades tras una reunión en Washington DC. “Esta conmoción ha provocado un aumento en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes”, lo que genera “inquietudes en torno a la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos. Algunos productores de petróleo y gas en Oriente Medio también han experimentado una drástica pérdida de ingresos por exportaciones”, agregaron tras un encuentro del grupo de coordinación que busca dar respuestas al impacto económico. Los organismos reconocieron que “la situación sigue siendo muy incierta, y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aún no se ha normalizado. Incluso una vez que se reanuden los flujos regulares de transporte a través del estrecho, pasará algún tiempo antes de que los suministros mundiales de materias primas clave retornen a sus niveles anteriores al conflicto”. Esa visión se alinea con la expectativa del secretario de Energía de EE.UU. Los precios de los combustibles y los fertilizantes podrían mantenerse elevados durante un periodo prolongado, dado el daño sufrido por la infraestructura. Debido a las interrupciones en el suministro, es probable que la escasez de insumos clave tenga repercusiones en los sectores energético, alimentario y en otras industrias. La guerra también ha provocado el desplazamiento forzoso de personas, ha afectado el empleo y ha reducido los viajes y el turismo, situaciones cuya reversión podría llevar tiempo. En una comparación con el informe del mes pasado, la IEA, el FMI y el BM aseguraron que trabajan “en estrecha colaboración” para asistir a los países mediante asesoramiento de políticas y apoyo financiero.