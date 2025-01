Un exdirector del FMI fue tajante sobre un préstamo a la Argentina: "Ni de lejos..."

El Gobierno busca avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y desde el Ministerio de Economía confían en recibir una asistencia de entre u$s 20.000 millones y u$s 25.000 millones.

"Estamos muy encaminados para llegar a un acuerdo durante el primer cuatrimestre de 2025", sostuvo Luis Caputo en una entrevista radial en diciembre pasado, asegurando que la clave es conseguir un desembolso grande lo más rápido posible.

Sobre este escenario opinó el exdirector del FMI, Claudio Loser, quien se refirió a cuánto dinero podría recibir de préstamo la Argentina de parte del organismo.

¿Préstamo "chico" del FMI?: qué dijo un exrepresentante del organismo

Acerca de la posibilidad de que el fondo le preste al país u$s 20.000 millones, Loser fue contundente: "Ni de lejos le va a prestar eso el FMI, aunque esté Donald Trump en el gobierno en los próximos días".

En esa línea, el economista argumentó que "Argentina es el principal deudor", por lo que " los otros socios del FMI van a preguntar porque se le va a prestar tanto al país ".

Respecto a cuánto aportará la entidad, Loser anticipó que podrían ser "7000 u 8000 millones. El resto tendrá que venir del Banco Mundial, el BID o financiamiento de otro tipo".

"No van a dar el dinero todo de una vez, por las mismas reglas del Fondo, puede ser en un programa de dos años, que sería hasta fines del gobierno de Javier Milei. Habría que ver la forma de pago, pero eso es como lo veo", recalcó Loser y aclaró que no cree "que sea difícil la negociación" entre ambas partes.