Últimas noticias ANSES: adelantan el pago para jubilados, confirman otro extra de AUH para junio y se activa el último calendario de la Tarjeta Alimentar, ¿cuándo cobro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes el cronograma de pago de abril 2022 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), con cambios por el impacto de los feriados de Semana Santa.

Sin IFE 4 y de cara al cobro del bono de $ 6000, el Ministerio de Desarrollo Social sumará además la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar, previo al aumento del 50% que se liquidará en mayo próximo.

En tanto, continúa vigente el plazo para presentar la Libreta de Asignación en Mi ANSES y así poder cobrar el Complemento de $ 10.772. ¿Cuándo cobro ANSES?

Fe de vida ANSES para jubilados y pensionados: cambia el trámite, ¿qué hay que hacer desde ahora?



Programa Acompañar: empezó el pago de abril 2022, ¿cómo anotarse para cobrar con aumento?



CALENDARIO ANSES: CAMBIOS EN LAS FECHAS DE PAGO PARA AUH, AUE, TARJETA ALIMENTAR, JUBILADOS Y PENSIONADOS





JUBILADOS ANSES





DNI terminados en 0: viernes 8 de abril

DNI terminados en 1: lunes 11 de abril

DNI terminados en 2: martes 12 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 13 de abril

DNI terminados en 4: miércoles 13 de abril





SEMANA SANTA



DNI terminados en 5: lunes 18 de abril

DNI terminados en 6: martes 19 de abril

DNI terminados en 7: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 8: jueves 21 de abril

DNI terminados en 9: viernes 22 de abril





AUH ANSES CON TARJETA ALIMENTAR

DNI terminados en 0: viernes 8 de abril

DNI terminados en 1: lunes 11 de abril

DNI terminados en 2: martes 12 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 13 de abril

SEMANA SANTA

DNI terminados en 4: lunes 18 de abril

DNI terminados en 5: martes 19 de abril

DNI terminados en 6: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 7: jueves 21 de abril

DNI terminados en 8: viernes 22 de abril

DNI terminados en 9: lunes 25 de abril



Semana ANSES: empezó el calendario de cobro para jubilados, AUH y AUE; aumentó la Tarjeta Alimentar y confirman un extra para SUAF, ¿qué bancos no piden Fe de Vida?

Confirmado: ANSES dará un bono de $ 6000 para jubilados y pensionados, ¿quiénes lo cobran?



AUE ANSES CON TARJETA ALIMENTAR





DNI terminados en 0: lunes 11 de abril

DNI terminados en 1: martes 12 de abril

DNI terminados en 2: miércoles 13 de abril





SEMANA SANTA

DNI terminados en 3: lunes 18 de abril

DNI terminados en 4: martes 19 de abril

DNI terminados en 5: miércoles 20 de abril

DNI terminados en 6: jueves 21 de abril

DNI terminados en 7: viernes 22 de abril

DNI terminados en 8: lunes 25 de abril

DNI terminados en 9: martes 26 de abril





BONO PARA JUBILADOS ANSES: ¿CUÁNTO COBRO SEGÚN MI CATEGORÍA?

Las y los jubilados ANSES que cobren el haber mínimo de $ 32.630,40, recibirán desde el próximo lunes, el 100% del bono ($ 6000) complementario , para alcanzar así el tope máximo de $ 38.630,40.

HACÉ CLICK EN ACA Y CALCULÁ HOY CUÁNTO COBRAS DE BONO EN ABRIL 2022

¿A QUIÉNES SE PAGA EL BONO DE ANSES?



ANSES pagará un bono de hasta $ 6000 desde el próximo lunes 18 de abril, según la terminación del DNI a:





a. Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.

¿CÓMO SE PAGA EL BONO ANSES DE ABRIL 2022?





El artículo 3 del Decreto 180 de ANSES, dispone el pago de un bono extraordinario equivalente a $ 6000, para aquellos y aquellas titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima de $ 32.630,40 .

En tanto, para quienes en la suma de todas las prestaciones vigentes perciban un importe superior a la mínima, "el subsidio extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 38.630,40".

LIBRETA DE AUH ANSES: CÓMO Y DÓNDE CARGAR EL FORMULARIO PARA COBRAR EL 20% RETENIDO





ANSES mantiene vigente el plazo para cargar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar hasta $ 10.781 correspondiente al 20% retenido en 2021.



¿CUÁNDO SE COBRA LO RETENIDO DE AUH 2021?

El Complemento correspondiente al 20% retenido de la AUH 2021 se cobra 60 días después de la presentación de la Libreta de Asignación en MI ANSES.

¿CÓMO PRESENTAR LA LIBRETA DE AUH ANSES?

La presentación de la Libreta de AUH puede hacerse hasta el 31 de diciembre próximo, desde Mi ANSES o en una de las oficinas del organismo previsional.



CÓMO PRESENTAR LA LIBRETA DE AUH EN MI ANSES

Ingresá en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social ; Desde el menú Hijas e Hijos > Libreta AUH 2021 seleccioná el CUIL de cada uno/a y completá los datos. Luego, hacer clic en el botón "Enviar Libreta" .

COMO PRESENTAR LA LIBRETA DE AUH EN UNA DE LAS OFICINAS DE ANSES





Podés realizar el trámite en forma presencial en una oficina de la ANSES, con turno previo:

Descargar desde Mi ANSES el formulario PS 1.47 y completarlo; Sacá un turno para ir a una oficina de ANSES ; Presentate el día y horario del turno con tu DNI y el formulario completo.

Calendario de aumentos ANSES: con bonos, extras y subas, así quedan las fechas de cobro de abril 2022

Potenciar Trabajo abril 2022: empezó el pago con bono de $ 6000, ¿cuándo cobro con aumento?