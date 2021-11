Tres bonos de 6000, 9000 y 12000 pesos se activan este lunes: cuáles son

Desde octubre cambió la forma de acreditación del monto de la Tarjeta Alimentar. Originalmente, el monto se percibía a través de una tarjeta física, y quienes no la tenían recibían el dinero al final del mes. Ahora, la ayuda se acredita conjuntamente con el beneficio -por ejemplo, AUH- que cobra el destinatario.

Está política complementaria, vale recordar, fue creada por el Ministerio de Desarrollo Social y los únicos que pueden acceder a la misma son los titulares de los siguientes programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES):

La Asignación Universal por Embarazo ( AUE )

) La Asignación Universal por Hijo ( AUH )

) La Pensión No Contributiva por madres con siete hijos o más.

Los beneficiarios van a cobrar un monto de dinero todos los meses que van a variar según la cantidad de hijos que estén registrados en el sistema y tengan menos de 14 años, el máximo es de $ 12.000.

TARJETA ALIMENTAR: CUÁL ES SU OBJETIVO

El objetivo principal de la Tarjeta Alimentar es que el Estado esté presente en problemáticas que generan una gran preocupación como es la desnutrición infantil; para eso se garantiza el acceso de la canasta básica alimentaria y de la alimentación saludable.

TARJETA ALIMENTAR: LOS ÚLTIMOS CAMBIOS

Como se mencionó anteriormente, el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar se unificó . Esto quiere decir que los titulares van a poder cobrar el mismo día que su calendario oficial de ANSES y ya no están obligados a gastar el dinero únicamente en alimentos, aunque es lo que se espera.

LOS MONTOS DE LA TARJETA ALIMENTAR: UNO POR UNO

Familias con un hijo de hasta 14 años de edad, inclusive o discapacitado: $6.000

Familias que tienen 2 hijos/as de hasta 14 años de edad, inclusive o discapacitados: $9.000

Familias con 3 hijos o más, menores de 14 años de edad o discapacitados: $12.000





INSCRIPCIÓN DE LA TARJETA ALIMENTAR

A diferencia de varios programas sociales del organismo previsional, la Tarjeta Alimentar no tiene disponible una ficha de inscripción. Esto es porque su implementación se da de manera automática a los tres grupos que fueron mencionados anteriormente.

Quienes no forman parte de ninguno de ellos no van a poder tener acceso y no habrá excepción.

CÓMO QUEDÓ EL CALENDARIO DE PAGOS PARA LA TARJETA ALIMENTAR AUE: NOVIEMBRE

DNI terminados en 3: lunes 15/11

DNI terminados en 4: martes 16/11

DNI terminados en 5: miércoles 17/11

DNI terminados en 6: jueves 18/11

DNI terminados en 7: viernes 19/11

DNI terminados en 8: martes 23/11

DNI terminados en 9: miércoles 24/11





CÓMO QUEDÓ EL CALENDARIO DE PAGOS PARA LA TARJETA ALIMENTAR AUH: NOVIEMBRE