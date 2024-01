El Gobierno anuncia un acuerdo con el FMI: cuándo llegarían los desembolsos

Con el fin de la misión en Buenos Aires del Fondo Monetario Internacional (FMI) -que comenzó el viernes pasado- el Ministerio de Economía y el organismo detallarán los alcances del acuerdo esta tarde , mientras se prevé que los desembolsos llegarían antes de fin de mes para cumplir con el vencimiento de casi u$s 2000 millones de enero .

Si bien las reuniones transcurrieron con el Gobierno para reflotar el programa, los representantes del FMI también siguieron de cerca el clima en medio del debate por la ley ómnibus y los amparos judiciales frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Javier Milei busca llevar adelante reformas a leyes clave. En muchos casos, esos cambios están en línea con lo que promueve el FMI, pero el organismo demanda que haya "amplio apoyo político y social" para las medidas.

La comitiva del FMI, integrada por el vicedirector para el Hemisferio Occidental Luis Cubeddu y el jefe de misión argentina Ashvin Ahuja, y a quienes se sumó el representante del Fondo en el país, Ben Kelmanson, se reunió el lunes con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputo en Casa Rosada. Allí también estuvo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pero las reuniones siguieron en el Palacio de Hacienda y el BCRA a nivel técnico para definir las metas y condiciones que destraban el programa de Facilidades Extendidas .

El Gobierno buscó un 'perdón' -waiver, en el léxico del FMI- por las metas inclumplidas durante el cierre de la gestión de Alberto Fernández, con el objetivo de asegurar el desembolso de u$s 3300 millones pendiente que permitirá cubrir los vencimientos de enero de casi u$s 2000 millones y saldar el crédito puente que se tomó con la CAF para hacer frente a los pagos de diciembre por u$s 960 millones.

Caputo hizo uso del derecho de la Argentina de agrupar los vencimientos de enero para fin de mes a la espera del acuerdo a nivel técnico con el Fondo, que luego deberá ser ratificado por el Directorio para que se concrete el desembolso de los derechos especiales de giro del FMI.

En tanto, Economía ya colocó una letra del Tesoro en el BCRA por u$s 3500 millones para cubrir el pago de los bonistas reestructurados del martes y el vencimiento de fin de mes con el Fondo.