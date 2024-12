El Gobierno hace un pedido a los municipios turísticos para no perder competitividad

En un contexto cambiario que podría incitar a vacacionar a destinos en el exterior, el Gobierno nacional dará inicio formal a la temporada turística de verano 2024-2025 con la esperanza de alcanzar buenas cifras gracias a la diversidad de oferta que muestra cada región del país .

La secretaría de Turismo que encabeza Daniel Scioli maneja una serie de indicadores que, estiman, sirven para presagiar un buen desempeño en la materia. Por esa razón, han pedido "a municipios y provincias no aplicar tasas a turistas porque afectan la competitividad del sector".

Scioli, quien ya presagió que "la temporada va a ser mucho mejor que lo que algunos agoreros suponen y que le vienen chingando bastante", también criticó la creación de tasas que gravan la actividad turística. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de "no matar a la gallina de los huevos de oro que representa el turismo, generador de puestos de trabajo genuinos y sustentables en todo el país".

"El Gobierno nacional está generando las condiciones para que el turismo gane competitividad, con desregulaciones muy necesarias y sacando tasas absurdas, y el sector privado está haciendo todos los esfuerzos para lograrlo. Entonces es ilógico que alguien pueda pensar en una nueva tasa que grave la actividad turística. No cuenten conmigo si decimos que la Argentina está cara y creamos una tasa por la tentación de recaudar ", puntualizó.





Números "alentadores"

En los últimos meses, el consumo en divisas para viajes y tarjetas en el exterior, que impactan sobre las reservas internacionales del Banco Central, se había mantenido entre u$s 400 millones y u$s 500 millones, de acuerdo con las cifras oficiales. Sin embargo, con la finalización del impuesto PAIS, algunos analistas estiman que esa cifra podría acercarse a los u$s 1500 millones, niveles similares a los de enero de 2017 y 2018, cuando el déficit por concepto de viajes ascendió a más de u$s 1600 millones.

Sin embargo, las estimaciones oficiales sostienen que los destinos locales serán competitivos, y se basan en indicadores y números "alentadores". Las reservas, por ejemplo, alcanzan el 95 porciento en algunos destinos de la Costa Bonaerense . En Mar del Plata, se estima una ocupación del 75% para enero, según las en las reservas ya efectuadas.

Según la Secretaría y a pesar que los alquileres registraron un aumento del 150% interanual, las inmobiliarias aseguran tener muy buen nivel de consultas y reservas.

Cariló está entre los destinos preferidos este año, con un 80% de ocupación en enero. Villa Gesell, las reservas para enero alcanzan el 95%, en febrero llegan al 50%. Partido de la Costa, 30 % de reservas, con la expectativa de que, al igual que el año pasado, varios llegarán sin reservas previas.

Por otra parte , la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata confirmó un acuerdo con el Banco Nación para brindar facilidades de pago al turismo que elija a esta ciudad durante la próxima temporada de verano. El convenio en cuestión, según se explicó, propone la posibilidad de pagar estadías en hoteles hasta en 12 cuotas y sin interés. Desde la cámara empresaria confirmaron que sumarán un adicional de 10% de descuento extra sobre esa tarifa.

En Pinamar ya hay balnearios que tienen 100 por ciento de ocupación por reservas para sus carpas. Además, desde el Gobierno destacan que Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos en hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos para trayectos de cabotaje. Mientras que JetSmart ofrece pagar con tarjetas de crédito con interés.

En materia aeroportuaria, San Carlos de Bariloche tiene un promedio de 25 vuelos diarios, entre ellos, varios en conexión con Santiago de Chile. También se espera la llegada de 10 mil turistas brasileños, un 55% más que el año pasado.

Aerolíneas Argentinas proyecta volar con una ocupación cercana al 90% en destinos domésticos para las fiestas, durante la segunda mitad de diciembre. Tiene una proyección de ocupación del 87% en red doméstica en enero, transportando cerca de 875 mil pasajeros, un nivel similar a 2023.

En destinos turísticos como Bariloche, Ushuaia, Calafate, Iguazú la ocupación de diciembre supera ya el 85% y proyectan ocupaciones del 90% o superior para enero.

Las que combinan distinto tipo de tráfico, corporativo, turístico y étnico, como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mendoza, Trelew, Salta y Tucumán, por citar algunos ejemplos, proyectan niveles de ocupación superiores al 85%.

En Mar del Plata, tanto desde Buenos Aires como de otros destinos del interior como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, la compañía proyecta ocupaciones en torno al 85% o superior. Con el Black Friday aumentaron un 23,3% las ventas de vuelos de Aerolíneas Argentinas comparado con la semana anterior.

Mientras tanto, el comienzo de la preventa de pasajes en tren para el verano, en 48 horas se vendieron casi 200 mil boletos, como Mar del Plata y Pinamar como principales destinos.

Los pasajes, vendidos por Trenes Argentinos, tanto a Mar del Plata como Pinamar están agotados para las fiestas, la primera quincena de enero y los primeros días de febrero.

En tanto que los viajes a Córdoba se encuentran agotados durante todo el mes de enero, para las fiestas y los cambios de quincena de febrero.