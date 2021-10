Tarjeta Alimentar ANSeS cancelada: con bajas y pagos suspendidos, ¿cómo hacer el reclamo de cobro?

El Ministerio de Desarrollo Social junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) activaron esta semana una nueva actualización del padrón de beneficiarias de la Tarjeta Alimentar , lo que derivó en altas y bajas del pago mensual.

Sin IFE 4 2021 y de cara a la unificación del calendario de noviembre, la prestación destinada a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos con Pensión no Contributiva (PnC) reportaron cancelaciones masivas.

"A alguien más le sale suspendido la tarjeta alimentar en la App Mi Argentina", denunció una de las afectadas en redes sociales.

"Hola, ¿alguna tuvo problemas con la Alimentar ? Consulte el saldo y tengo 9mil voy a Comprar Y No Pude comprar en ningún lado intente en distinto lados y nada ..llame para ver si estaba dada de baja pero me dijeron que no.. que llame al banco. ¿Alguien mas le paso?", repasó otra de las antiguas beneficiarias.

Por qué me dieron de baja la Tarjeta Alimentar

Si bien este lunes el presidente Alberto Fernández anunció la unificación del calendario de cobro de la Tarjeta Alimentar con las fechas de pago para AUH y AUE ANSeS al igual que la habilitación para disponer del dinero físico, estas modificaciones se empezarán a aplicar desde noviembre 2021 , de tal forma que el Ministerio de Desarrollo Social continúa aplicando los requisitos para no cancelar el cobro.

Requisitos obligatorios para no dejar de cobrar la Tarjeta Alimentar

Entre las condiciones que dispone el Ministerio de Desarrollo Social para acceder y continuar cobrando la Tarjeta Alimentar 2021, se destacan:

La Tarjeta Alimentaria está destinada exclusivamente para la compra de alimentos. Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas;

No se puede extraer dinero;

En el caso en que se realice un consumo de alguno de los productos prohibidos el Ministerio de Desarrollo Social podrá bloquearla;

Además, la Tarjeta Alimentar corresponde únicamente para niños y niñas de hasta 14 años y 364 días. Mientras no cumple 14 años, si tienen AUH o AUE activa, recibirán la recarga de saldo.

TARJETA ALIMENTAR, ¿CÓMO SABER SI TODAVÍA COBRO LA RECARGA DE SALDO?

Las titulares de la podrán consultar en el estado de alta, baja o suspendida de la Tarjeta Alimentar.

1) Crea un usuario en Mi Argentina

Necesitas saber tu CUIL y algunos datos más para crearla.

CUIL

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

2) Validá tu correo electrónico para activar tu cuenta.

Vas a recibir un correo para activar tu cuenta y recibir notificaciones.

3) Al hacerlo vas acceder a tu perfil personalizado, donde podés hacer el seguimiento de tus trámites e interacciones con el Estado y recibir notificaciones de fechas de vencimiento, información de feriados, pagos de ANSeS, como Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar: cómo reclamar la recarga de saldo de octubre

Para denunciar irregularidades en los pagos existe la posibilidad de realizar un reclamo o una denuncia mediante su sitio web. Para eso, el organismo habilitó cuatro líneas distintas para realizar el reclamo: