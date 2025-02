Suspensión de las PASO: uno por uno, cómo votó cada diputado y cada bloque

La Cámara de Diputados dio media sanción a la suspensión de las elecciones primarias (PASO), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que fue tratado en hoy en el marco del periodo de sesiones extraordinarias. Aunque la iniciativa original contenía más de 60 artículos y proponía cambios profundos en el sistema electoral argentino, el texto finalmente aprobado se limitó a la suspensión de las PASO para 2025. La votación, que se llevó a cabo con 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones, mostró divisiones internas en varios bloques políticos.

La Libertad Avanza (oficialismo)

El bloque oficialista, La Libertad Avanza, votó en su totalidad a favor del proyecto. Con 40 diputados presentes, todos respaldaron la suspensión de las PASO. El diputado Nicolás Mayoraz, miembro informante del proyecto, fue uno de los rostros más destacados durante la sesión. Tras la votación, recibió aplausos de sus pares y se convirtió en el centro de atención de las cámaras.

Cómo votaron los bloques opositores

El bloque de Unión por la Patria mostró fisuras. Aunque la mayoría de sus diputados votó en contra del proyecto (55 votos negativos), hubo algunos que optaron por la abstención. Entre los que votaron en contra se destacaron figuras como Maximo Kirchner, Leila Chaher y Carlos Heller. Por otro lado, diputados como Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro se abstuvieron.

En la oposición no peronista también hubo divisiones internas. La mayoría de sus diputados votó a favor de la suspensión de las PASO, pero hubo algunos que optaron por la abstención. Entre los diputados que votaron a favor se destacaron figuras conocidas como Cristian Ritondo, del PRO; Mónica Frade, de la Coalision Civica, y Alejandro Finocchiaro, del PRO, quienes respaldaron el proyecto oficialista. Martín Tetaz, de la UCR, en tanto, votó en contra del proyecto.

Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), votó en contra del proyecto de manera unánime. Diputados como Vanina Biasi, Christian Castillo, Nicolás del Caño, Mónica Leticia Schlotthauer y Alejandro Vilca se opusieron a la suspensión de las PASO.

Abstenciones y ausencias

La votación sobre la suspensión de las PASO registró un alto número de abstenciones, con un total de 28 diputados que optaron por no pronunciarse a favor ni en contra del proyecto. La mayoría de estas abstenciones provinieron de bloques como Unión por la Patria y la UCR. Entre los diputados que se abstuvieron se destacaron, además de Tolosa Paz y Santoro, Julio Cobos y Gisela Marziotta, quienes decidieron no alinearse ni con el oficialismo ni con la oposición en esta votación. La votación sobre la suspensión de las PASO también registró la ausencia de 12 diputados, quienes no estuvieron presentes durante la sesión. Entre los ausentes se encontraron Daniel Gollan, Mónica Fein y Julio Pereyra, todos pertenecientes a bloques como Unión por la Patria y Encuentro Federal.