En Diputados, el oficialismo y sus aliados consiguieron una holgada media sanción para suspender las PASO

La Cámara de Diputados dio media sanción a la suspensión de las elecciones primarias, uno de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para ser tratado en extraordinarias pero que, en realidad es una versión muy recortada de la iniciativa original.

Diez minutos antes de las 18, 162 legisladores votaron por la afirmativa y 55 por la negativa. Sorprendió sin embargo el alto número de abstenciones de diversos bloques, desde el radicalismo hasta el peronismo: fueron 28. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Senadores para buscar su sanción final.

Si bien el temario de la jornada es más amplio e incluye otros puntos como el juicio en ausencia y la modificación del Código Penal en lo que se refiere a la reincidencia y reiterancia , la suspensión de las Primarias se llevaba buena parte de la atención, ya que está entre los principales intereses de la Casa Rosada en materia parlamentaria.

Poco quedó del proyecto original contaba con más de 60 artículos en los que se modificaba buena parte del sistema electoral de Argentina. Fue la negativa inicial del PRO y de la UCR a tratar, por ejemplo, una transformación del financiamiento partidario, lo que llevó al oficialismo a contentarse con la mera suspensión de las Primarias.

Hoy, con el apoyo de los bloques aliados, el oficialismo consiguió quorum con facilidad y se esperaba que la media sanción fuera con números holgados, bien por encima de los 140 votos. Luego de la votación, los aplausos y las cámaras apuntaron al diputado Nicolás Mayoras, el miembro informante por parte de La Libertad Avanza.

Mayoraz, al presentar la iniciativa, había dicho que las encuestas detectaron un "rechazo absoluto a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias".

"Terminó siendo una encuesta cara, en eso se convirtieron las PASO. Los partidos políticos no han estado a la altura de lo que venían a cumplir, que era mejorar la calidad institucional", puntualizó Mayoraz.

Germán Martínez, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, dijo que el temario de extraordinarias es una "bomba de humo" mientras pasan cosas absolutamente negativas.

"Qué une a los problemas de empleo, al problema de la industria, al desfinanciamiento de la salud, de las universidades, los incendios forestales? lo que ustedes no quieren debatir, que es el Presupuesto", señaló y alertó que "si (el Presidente Javier) Milei quiere regar de odio y de fascismo la República Argentina, tenemos que regar en cada rincón y en la Cámara, un profundo sentido democrático".

A su turno, el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo , insistió: "¿Dos años de presupuesto prorrogado después de estos niveles de inflación? Me parece razonable que se vote menos veces. Lo que sí creo es que el Gobierno lo está llevando adelante por los motivos erróneos. Evidentemente se va a votar y se va a aprobar la suspensión de las PASO. Y si se hace, espero que se vuelquen los recursos en discapacidad", pidió el legislador de UxP.

Miguel Pichetto apoyó la suspensión desde otra mirada, más institucional, y señaló que "provocaron fragilidad" especialmente cuando la primaria funciona en las elecciones presidenciales. La mención del diputado hacía foco en lo que puede generar el resultado de las PASO tal como sucedió en 2019, donde se adelantó con claridad la derrota del oficialismo de ese momento y generó una corrida cambiaria.

La demostración del apoyo dispar al proyecto quedó en evidencia cuando Margarita Stolbizer , parte del bloque que encabeza Pichetto, dijo que el "dictamen es pobre, desprolijo y precario"

"Aprobar la suspensión de la vigencia de una ley es sentar un precedente peligroso sobre cómo deben funcionar las instituciones. Si el Congreso va a tomar una decisión por lo que ‘la calle dice', no estamos tomándonos con seriedad nuestra trabajo. Este dictamen es absolutamente pobre, desprolijo y precario. No voy a acompañar", sostuvo la integrante de Encuentro Federal.

El mensaje de la marcha antifascista

Antes del tratamiento del proyecto para suspender las primarias, se realizaron los discursos que se conocen como "cuestiones de privilegio" en las que los diputados se expresan sobre cuestiones que, entienden, afectan sus derechos.

Se destacó el discurso del socialista Esteban Paulón , quien se refirió al discurso del presidente Milei en el foro de Devos respecto del colectivo gay, a la marcha antifascista y a los ataques que se visibilizaron desde las redes sociales.

"El pasado sábado 1ero de febrero, cientos de miles salimos a la calle que no vamos a admitir un retroceso en los valores democráticos. Se lo decimos porque el presidente uso un foro internacional una generalización injusta y temeraria decir que todas las personas homosexuales somos pedófilos", dijo.

"Se cansaron de hacer cola para decir que fue una causa kirchnerista. Yo fui uno de los convocantes, no soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes", señaló.