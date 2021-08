Sube la soja en Chicago: vuelve a superar los u$s 530 por mayor demanda

Agosto es un momento clave para la soja en Estados Unidos. Aunque la siembra está recibiendo un alivio por un clima más templado y con más lluvias de lo que se esperaba, hoy los contratos futuros volvieron a superar los u$s 530 por tonelada por proyecciones de mayor demanda de China.

La oleaginosa avanzaba 7 dólares, se vendía a u$s 533,8 por tonelada para agosto en el principal punto de referencia mundial para el valor de las materias primas agrícolas. Un precio casi un 70% mayor al que había un año atrás.

Los contratos futuros de soja cotizaban con ganancias "impulsados por proyecciones de una mayor demanda del poroto estadounidense por parte de China ", informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja saltaba a su vez a u$s 1.450 la tonelada, muy cerca del nivel récord de mediados de 2008 , mientras la harina se ubicaba en u$s 399,6. Esos valores se posicionaban muy por encima de los u$s 680 y los u$s 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz , en tanto, se negocian con pérdidas, "luego de que el informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostrara mejores condiciones en los cultivos a las esperadas por el mercado", indicó la BCR. El cereal descendía u$s 1,5 hasta u$s 215,1 la tonelada para septiembre, precio 81% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por su parte, cotizaban con leves ganancias "debido a las preocupaciones actuales sobre las cosechas en las regiones productivas de Estados Unidos y Europa". El alza es de u$s 1,7 hasta u$s 263 la tonelada, también para septiembre, nivel casi 56% más alto que el de once meses atrás, concluyó la bolsa rosarina.