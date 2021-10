Sturzenegger: "Me hubiera gustado ser más valiente en la defensa del régimen, a fines de 2017"

Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, consideró que el acuerdo con el FMI y el nivel de reservas en manos del BCRA son temas "irrelevantes" y advirtió que el mayor peligro para la coyuntura económica nacional es el Estado.

Planteó que la economía está estancada por el cepo cambiario y que a pesar de que proyecta un dato de inflación alto durante el próximo año, no necesariamente espera una aceleración del ritmo de avance de los precios. "No creo que la inflación necesariamente deba acelerarse el año que viene", auguró.

Sus dichos se desprenden de una entrevista que le concedió a Bloomberg Línea. La misma se conoció este martes. El actual profesor de la Universidad de San Andrés sostuvo que actualmente para la economía argentina "el mayor riesgo es el Estado. Un Estado que no te cuida sino que te saca, prohíbe, impide y destruye todo", apuntó, y convencido agregó: "Sacalo del medio y Argentina se transformará en una máquina de crear riqueza".

Consultado sobre si cree que el Gobierno alcanzará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de manera categórica, el ex funcionario lanzó: "Me parece un tema irrelevante".

"El país no tiene acceso al mercado de capitales. Tiene una deuda que pagará antes o más tarde. Al FMI siempre se le paga. Y pagar antes o después no creo que tenga ninguna implicancia relevante -reflexionó-. Este es un gobierno que no te deja exportar, que tiene un cepo, que congela precios. ¿Qué diferencia hace que tengamos un acuerdo con el Fondo? Sobre todo porque el Fondo no tiene ninguna capacidad de modificar estas locuras. Y la verdad tampoco quiere hacerlo".

Y continuó: "Creo que ellos decidieron esperar al próximo gobierno. ¿Qué formato tendrá esa espera? ¿Será un default o respetará alguna formalidad para cubrir las formas? No lo sé. Pero no es importante. Lo que sea que sea, al día siguiente todo será igual. Quizás vos me podés explicar por qué la prensa le da tanta importancia al tema. Yo no la veo. El foco está puesto en reducir el nivel de locura interna no en lo que pase con el Fondo".

Pese a que la Argentina podría caer en default y perder el acceso a crédito también de organismos internacionales, entre otros de los efectos de no acordar con el Fondo, Sturzenegger opinó que esos factores no tienen relevancia. Al respecto, esbozó: "Siempre es una señal de algo, pero me parecen más importantes las señales que da lo que el Gobierno hace todos los días".

Por otra parte, el economista sostuvo que es necesaria una reforma de la carta orgánica del BCRA para darle al organismo mayor autonomía y, en ese eje, destacó la propuesta del candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz.

"Celebro por eso el foco que le está poniendo Martín Tetaz al tema y creo que su propuesta de darle independencia al Central es lo más importante que tiene el Congreso entre manos. Ojalá le den bola. Sobre todo porque ya sabemos que funciona", ponderó.

Y complementó: "La Convertibilidad estableció esa independencia y en nada Argentina dejó de tener inflación. Incluso tuvo deflación. Deflación, no sé si se entiende. Con Moyano, con Carrefour, con la puja distributiva y toda la sarasa y firulete que muchas veces se usa para desviar la atención de que la inflación viene de la emisión".

Asimismo, también se pronunció sobre la emergencia del economista Javier Milei como candidato por La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "No se puede negar que ha logrado lo que muchos otros intentaron y no pudieron. Si a eso sumo que ha logrado hacerlo defendiendo la libertad y el mercado, que eran conceptos que nadie se había animado a defender y en los que yo creo fervientemente, creo que es algo extremadamente positivo para el sistema político", evaluó.

Lecciones

Interrogado por las lecciones que le dejó su experiencia en la lucha contra la inflación al frente del Banco Central, Sturzenegger resaltó que fueron "muchas, obviamente".

"La lección más importante para mí es que el régimen monetario debe estar lo más blindado posible. Volvemos a Tetaz -señaló-. Sobre todo porque la valentía es el bien más escaso en la política económica, y las instituciones permiten economizar en valentía. A mí me hubiera gustado ser más valiente en la defensa del régimen por allá por fin de 2017, y no pasa un día que no me lamente no haberlo sido. Pero si hubiera habido un régimen de mayor independencia, lo que ocurrió no habría dependido tanto de si yo podía sostenerlo o no".

"Otra lección es que hay que tener paciencia y templanza. El proceso de desinflación no es lineal, así que no hay que ponerse ansioso si tarda un poco más o menos. Por eso la paciencia. Y templanza porque liderar el Banco Central en Argentina requiere de mucho temple. Por ejemplo nosotros acumulamos u$s 40.000 millones contra Lebacs y cuando cayó la demanda de Lebacs, vos tenías que vender los dólares cancelar las Lebacs y listo. Si ahí te asustabas, perdías", subrayó el economista.

Y amplió: "De hecho en la segunda mitad de 2018 el Banco Central decidió que era importante preservar las reservas, aun a costa de pagar las Lebacs contra emisión. Eso llevó la inflación al 50%. Es entendible, son momentos que te ponen a prueba, por eso la personalidad de quienes conducen es importante".

"Convicción, paciencia, valentía y templanza, sobre todo cuando las instituciones no son tan fuertes. E instituciones para no tener que depender tanto de estos atributos, que no son justamente los que te enseñan en la facultad", concluyó.