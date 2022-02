Sorteo confirmado Mi Pieza: cómo recuperar la clave de acceso si la olvidé

El Programa Mi Pieza, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social para mujeres mayores de 18 años que vivan en Barrios Populares del RENABAP y que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar de ANSES, ya tiene fecha para un nuevo sorteo.

La iniciativa otorga hasta $ 240.000 para ser utilizado para realizar distintas obras de mejoramiento en el hogar, como ser:

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

de techo / pared / piso / aberturas. División de interiores.

de interiores. Refacción menor de plomería y/o electricidad.

menor de plomería y/o electricidad. Ampliación de vivienda.

El próximo sorteo del programa será el 14 de febrero . Allí se determinará quiénes serán las nuevas beneficiadas. Para poder participar es importante saber la clave con la que el participante se registró.

PLAN MI PIEZA: EN QUÉ CONSISTE

Como se mencionó anteriormente, el plan Mi Pieza es una asistencia económica para que las mujeres de ciertos barrios puedan mejorar su calidad de vida.

Para definir quiénes serán las titulares se hará un sorteo y una vez realizado:

"Las beneficiarias cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica", explica la página web.

REQUISITOS PARA SER PARTE DEL PLAN MI PIEZA

Ser mujer

Tener más de 18 años

Ser argentina o tener residencia permanente

Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

Contar con Certificado de Vivienda Familiar.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR?

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP.

Permite solicitar además la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453.

Para saber si tienen el certificado "ingresando a Mi ANSES, en la pestaña "Programas y Beneficios". Si al ingresar al Certificado de Vivienda Familiar un cartel indica: "la persona no se encuentra empadronada", significa que no lo tenés disponible. Además, el formulario web de inscripción de "Mi Pieza" va a indicarte si lo tenés disponible o no".

¿QUÉ HAGO SI ME OLVIDÉ DE MI CLAVE?

A pocos días de que se realice el nuevo sorteo es importante que todas las aspirantes sepan con claridad todos los datos y la clave que eligieron al momento de registrarse.

Quienes se hayan olvidado de la contraseña podrán recuperarla a través de su correo electrónico ingresando en este enlace: https://id.argentina.gob.ar/password/reset/