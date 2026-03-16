La situación económica y la caída del empleo privado se hace cada vez más palpable en el panorama nacional. En este sentido, una consultora dio a conocer una caída mensual de 0,2% mensual y las 14 provincias dónde se registró una caída de los puestos de trabajo. Qué actividades están más afectadas. La consultora Politikón Chaco, con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, registró que en el mes de diciembre 2025 el empleo registrado en el sector privado presentó una baja del 0,2% mensual desestacionalizado. Estos números equivalen a la pérdida de 12.399 empleos respecto al mes anterior. Se trata de la séptima caída consecutiva en ese nivel y, producto de ello, solo entre junio y diciembre se perdieron 96.779 empleos privados formales en todo el país. Si se acumula el año entero, la pérdida de empleos llegó a -91.915. De este modo, la serie desestacionalizada del empleo se ubica 3,2% por debajo de nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 200.941 empleos en la era Milei en el segmento privado formal. En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión. Según Politikón, entre las jurisdicciones subnacionales volvieron a predominaron los resultados negativos. Apenas seis distritos presentaron mejoras mensuales, que se dieron en Corrientes (+0,8%), Neuquén (+0,5%), Formosa (+0,5%), Río Negro (+0,2%), Tierra del Fuego y La Rioja (+0,1% en cada caso). Por su parte, cuatro distritos (Tucumán, La Pampa, CABA y Santa Cruz) no presentaron variación (0,0%). En este sentido, fueron catorce los distritos que registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes: por un lado, Santa Fe y Entre Ríos lo hicieron en -0,1% mensual y, en el otro extremo, Catamarca (-0,7%), Chaco (-0,7%) y San Luis (-0,9%9 presentaron los descensos más abruptos. Para la consultora, en la comparación interanual no se observan diferencias significativas. Solo cuatro distritos subnacionales muestran alzas respecto a diciembre 2024, que son Neuquén (2,1%), San Juan (2,0%), Santiago del Estero (1,6%) y Río Negro (1,1%); y los otros veinte subnacionales aún registran bajas interanuales en diferentes intensidades, donde se destacan las de Santa Cruz (-10,5%) y Chubut (-6,4%) como las más fuertes de país. Si se compara los volúmenes de empleo actual respecto a noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, a nivel país está aún 3,2% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 200.941 empleos como se indicó previamente. Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 4,6% (+6.658 empleos) y Río Negro con 0,8% (+924 empleos). Por el contrario, las veintidós jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos: el descenso más leve se observa en Mendoza (-0,5%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-13,6%) y Santa Cruz (-16,2%) presentan los descensos más fuertes. Al analizar el desempeño mensual por sectores de actividad, hubo tres de ellos que registraron un incremento del empleo en el mes de análisis: la Pesca (+1,6%) aportando 237 nuevos empleos; seguido luego por la Construcción (+0,6% y 2.378 nuevos empleos) y Enseñanza (+0,3% y 1.213 empleos). A su vez, otros dos sectores (Servicios Sociales y de Salud y Electricidad, Gas y Agua) no tuvieron variaciones (0,0%, aunque con saldo absoluto neto de -55 empleos entre los dos). Sin embargo, en otros nueve sectores se observaron bajas en diferentes magnitudes, destacándose como las más profundas de las de la Explotación de Minas y Canteras (-1,0% y -861 empleos), Hoteles y Restaurantes (-0,6% con -1.708 empleos) y la Industria Manufacturera (-0,5% y -5.302 empleos). Por su parte, si se comparan los niveles de empleo de diciembre 2025 respecto a noviembre del 2023, mes previo al cambio de gobierno, son diez los sectores que presentan caídas y solo cuatro los que muestran mejoras. En ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor pérdida de puestos de trabajo (-14,1%). Por su parte, la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 1,4% respecto a diciembre de 2024 que, en términos absolutos, representa una pérdida de 88.848 empleos contra ese período.