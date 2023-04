Massa posterga anuncios para dólar turista: la estrategia que se busca poner en marcha

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentará pasado el mediodía un paquete de medidas tendientes a reforzar el ingreso de dólares a la Argentina y cerrar lo más posible la salida de divisas.

El Gobierno endurece los controles para evitar fuga de dólares: los tres sectores en la mira



Gran parte de estos anuncios estará centrado en distintas condiciones relacionadas con el comercio exterior , aunque por el momento, y al menos en la presentación de hoy, quedarán excluidos cambios de condiciones en el actual dólar turista, es decir el que se paga en compras de productos o servicios en el exterior, aunque con un monto máximo de u$s 300.

Ese monto, en principio, desaparecerá.

Esto no quiere decir que no se esté trabajando sobre un cambio en el esquema que rige hoy , aunque todavía no hay definiciones respecto de cuándo se podría implementar algún cambio.

Sin embargo, según pudo saber El Cronista lo que está en marcha es un encarecimiento del costo de comprar productos o servicios en el exterior.

Dólares alineados

En este sentido, se busca alinear el costo del dólar Qatar con los financieros , hoy cerca de los $ 405, con la quita de uno de los tres tributos que hoy pesan sobre esa cotización: Impuesto País (30%), a cuenta de Ganancias (45%) y a cuenta de Bienes Personales (25%).

De esta forma se estaría yendo en línea con lo que Massa conversó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , sobre la eliminación de algunas de las varias cotizaciones que hoy existen.

