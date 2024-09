Semana clave para el juicio por YPF: se define el futuro de información sensible

Arranca una semana clave en el juicio por la expropiación de YPF. Este viernes 6 de septiembre, termina el último cruce de escritos entre Argentina, el fondo Burford Capital y la petrolera, en el marco de la apelación que lleva adelante el país tras haber sido condenado en primera instancia.

En tanto, este martes 3 de septiembre la jueza Loretta Preska, de la corte del distrito sur de Nueva York, deberá tomar una decisión clave sobre el proceso de discovery, luego de que los demandantes pidieran información sensible de 26 altos funcionarios argentinos.

Luego de haber sido condenada a pagar u$s 16.000 millones por cómo se llevó adelante la expropiación de YPF en el año 2012, el Estado argentino decidió apelar en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

El proceso de apelación tiene un calendario, y este viernes se dará un último cruce de escritos entre las 3 partes, que llevan adelante apelaciones cruzadas. Burford reclama que vuelva a incluirse a YPF dentro de la causa, dado que cuando Preska condenó a Argentina, exculpó a la petrolera. Cuando esto ocurra, la etapa de apelación concluye.

Cómo sigue la causa

Por un lado, Preska tiene que definir una fecha para llevar adelante una audiencia en la que cada parte exprese sus argumentos. Sin embargo, antes de eso, todavía falta un paso: que la Cámara de Apelaciones elija a los 3 jueces que van a decidir. Todavía no están esos nombres propios. Una vez designados, serán esos magistrados quienes escuchen a las 3 partes.

Fuentes al tanto de la causa estiman que esto será posiblemente en 2025. La justicia de Estados Unidos suele moverse con rapidez. En esa audiencia podría resolverse la apelación. El final del juicio podría ser en el segundo semestre del año que viene. En caso de que sea nuevamente desfavorable para Argentina, el Gobierno podría intentar llegar a la Corte Suprema de EE.UU. como última instancia, pero no está claro que la Corte vaya a aceptar el caso.

Funcionarios en la mira

El fondo Burford busca información para poder embargar activos argentinos y así cobrar parte del fallo de u$s 16.000 millones. En ese marco, se lleva adelante el proceso de discovery. Las partes acordaron que se entreguen los correos electrónicos laborales de 12 funcionarios de la gestión del actual presidente, Javier Milei, y de su antecesor, Alberto Fernández. Son personas que en los últimos dos años estuvieron involucradas en la relación entre Argentina, YPF y el Banco Central.

Santiago Caputo, asesor de Milei

Sin embargo, los demandantes pidieron más información, algo que la jueza deberá definir este martes. Burford solicita el acceso a correos de las cuentas privadas de otros 18 funcionarios, en conjunto con sus conversaciones de WhatsApp, algo que de momento Argentina se negó a hacer. La tesis de los demandantes es que el Banco Central o YPF funcionan como "Alter Ego" de la República.

La defensa argentina consideró que en correos o WhatsApps no hay información que pueda probar que YPF y el Banco Central son el "Alter Ego" de la República. La solicitud involucra al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa. También figuran en el listado Santiago Caputo, parte del "triángulo de hierro" de poder de Milei, y la actual subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beliansky.

De la gestión anterior figuran en la lista el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, el ex ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el ex secretario legal de Economía, Ricardo Casal, entre otros. De momento, la postura de la jueza es que las partes se pongan de acuerdo. Este martes, en una audiencia confidencial, definirá.