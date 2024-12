El Gobierno va contra usuarios que declararon pocos ingresos pero no lo pudieron comprobar

"Información importante sobre tu subsidio". El correo electrónico con ese encabezado le llegó por estos días a miles de clientes de las distribuidoras eléctricas. Allí se les informaba que los subsidios -que les generan descuentos en las boletas de luz- dejarán de tener validez en enero, a menos que completen datos de su situación económica, a través de un formulario .

De esta forma, todo indica que -en enero- arrancará la disminución de subsidios en la que viene trabajando la secretaría de Energía.

Hay casi 8,5 millones de hogares anotados en el registro de subsidios como de "bajos ingresos". Su consumo eléctrico está fuertemente subvencionado. Pagan un 25% del costo del servicio que consumen . Cuentan con un bloque "básico" y si se exceden, pagan una tarifa diferencial.

El registro de subsidios se armó en 2022. Las personas llenaron declaraciones patrimoniales para que la secretaría de Energía los declare de ingresos altos (N1), bajos (N2) o medios (N3). Los de mayor poder adquisitivo tuvieron recomposiciones en las boletas superiores a los clientes de menor patrimonio.

Ultimo llamado

Desde hace meses, las distribuidoras les vienen informando a los hogares de menores ingresos (N2) que deben revalidar su situación en el registro de subsidios. Es decir, volver a justificar porque siguen teniendo un descuento del 75% en sus boletas .

Los hogares que no hicieron esa tarea, de volver a llenar el formulario donde acreditan que sus ingresos son inferiores a $ 1 millón mensual, son beneficiarios de prestaciones sociales y/o necesitan asistencia estatal, recibieron otra comunicación con una suerte de ultimatum: tienen este mes para ingresar en el padrón.

"Queremos informarte que, en el marco de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional respecto al esquema de subsidios, detectamos que tu suministro no realizó el empadronamiento en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por este motivo, tu tarifa se actualizará sin subsidios a partir del próximo período facturado, lo que representará un incremento en el costo final de tu factura", advierten las distribuidoras.

A continuación, en el mismo mail, adjuntan un link para que esos hogares vuelvan a empadronarse.

Descuentos del 75%

Pero, si no lo hacen en los próximos días, sus facturas podrían crecer mucho. Los hogares identificados como N2 que no se revaliden pasarán a la categoría N1. Las viviendas de ingresos más bajos tienen un descuento del 75% en su consumo de luz. Las de mayor adquisitivo, en cambio, pagan casi el 95% de lo que cuesta la electricidad que consumen.

La idea del Gobierno y de las distribuidoras es una suerte de advertencia final, para que los beneficiarios de altas subvenciones revaliden sus datos.

Los datos del registro de subsidios de Energía (RASE) fueron cotejados por la actual administración, a través del Sintys, un registro de la información patrimonial y social que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Y allí encontraron 5 millones de inconsistencias: declaraciones de las personas que diferían de los datos obtenidos por el Estado.

Bajos ingresos: 8,5 millones de hogares

Energía mantendrá subvenciones a los sectores de menos ingresos. Pero también notó que hay muchos de ellos (denominados N2) que no llenaron un formulario que permita corroborar que necesitan asistencia estatal. El universo es de 8,5 millones de beneficiarios.

El Gobierno también encontró tres millones de hogares de los que tiene certezas que hay errores en la asignación de subsidios. Pero avanzaría allí luego de resolver esta situación, la más urgente, sobre la cantidad de clientes de bajos ingresos que necesitan la ayuda estatal.