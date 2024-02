Se tensionó la convivencia libertaria en Provincia tras el apoyo de un sector a Kicillof

El recorte de fondos a Kicillof a través de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo en la interna libertaria. A través de un comunicado difundido ayer en redes, diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) manifestaron su "apoyo" al presidente Javier Milei y criticaron a los senadores del espacio por haber "traicionado a sus votantes".

"A los legisladores electos por las listas de la Libertad Avanza que han elegido traicionar a sus votantes, sepan que en esta nueva Argentina los traidores no tienen lugar, ni retorno" , expresó el bloque de diputados libertarios a través de X.

La advertencia se dio en el marco de la discusión por el recorte de partidas presupuestarias de Nación a Provincia, y apunta al bloque de senadores bonaerenses integrado por Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura que tras la publicación del Decreto 192/2024 respaldaron el reclamo del gobernador y pidieron al Gobierno Nacional por "diálogo y consenso".

"Desde el Bloque oficial de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, los abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo al presidente Javier Milei con relación a la firme convicción de sus medidas de gobierno tendientes a ordenar las cuentas y finanzas del Estado Nacional, evitando lo que podría ser la mayor crisis económica de la que se tenga memoria en la Argentina" , comienza el texto que lleva la firma del jefe de bloque de diputados, Nahuel Sotelo, y los legisladores Agustín Romo, Juan José Esper, Alejandro Carrancio, Gastón Abonjo y Ramon Vera.

En relación a esto, los diputados libertarios defendieron la decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Bonaerense y señalaron que el Gobierno Nacional "no contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere".

Por último, los legisladores señalaron que el gobernador de la provincia hoy "se rasga sus vestiduras por los fondos" cuando " es el principal responsable del desfinanciamiento de la misma " y recordaron que, "siendo ministro de Economía de Cristina Kirchner, quitó buena parte de los recursos que le corresponden, con la finalidad de ahogar al gobernador de ese entonces, Daniel Scioli".

¡Que quede claro! Apoyamos, acompañamos y trabajamos para que el camino emprendido por nuestro presidente @JMilei nos lleve a TODOS los argentinos, incluso a los que buscan poner palos en la rueda, al camino de la LIBERTAD! pic.twitter.com/pt7JvOmcPy February 28, 2024

Los diputados cruzaron de esta manera a los senadores de la LLA Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, que reclamaron "diálogo, propiciar consensos y respetar la institucionalidad".

"El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Bonaerense se implementó en el año 2020 para paliar el déficit de la gestión provincial a costa de otro distrito. En igual sentido, la provincia de Buenos Aires aporta el 37% a la masa coparticipable. Solo recibe, aproximadamente, el 22% y la diferencia también se utiliza para otros fines que no son los de los Bonaerenses. Esto es una realidad", indicaron los senadores en un comunicado difundido a través de la red social X (antes Twitter).

El texto señalaba que "es importante debatir esta cuestión retomando el diálogo, propiciar consensos y respetar la institucionalidad. Avanzar en una ejecución más eficiente del gasto público, como sostuvo este Bloque al debatir el 29 de diciembre las leyes de emergencia y el paquete fiscal, debe ser nuestra prioridad".

Kikuchi, quien funcionó como principal armador de Milei durante la primera parte de su campaña, se distanció del Presidente antes de las elecciones generales y desde entonces no retomó el vínculo que tenía con el mandatario.