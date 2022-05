Guerra Rusia-Ucrania: Santiago Cafiero subrayó que el Gobierno "en todas sus partes" rechazó la invasión

Por primera vez desde que es canciller, Santiago Cafiero expuso esta tarde ante la comisión de Relaciones Internacionales del Senado y defendió ratificó el rechazo del Gobierno "en todas sus partes" a la invasión rusa a Ucrania. Además, se refirió a los vínculos diplomáticos de la Argentina con Venezuela y aseguró que "fue algo muy nocivo perder esa relación".

Luego de reunirse con los jefes de bloque del Frente de Todos Juliana Di Tullio y José Mayans, además del presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá, el canciller se hizo presente, de manera extremadamente puntual, en el Salón Illia del Senado para hacer un repaso de los principales objetivos diplomáticos que enfrenta la cartera que lidera.

Argentina, zigzagueante con Rusia: reacciones y consecuencias en la política exterior

En este contexto, el funcionario nacional fue consultado por la invasión de Rusia a Ucrania. El senador de la UCR Julio Martínez fue quien puso el asunto sobre la mesa al recordar los dichos de Alberto Fernández ante su par ruso días antes del conflicto bélico, durante su gira por China y Rusia, cuando expresó que la Argentina "tiene que ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina".

El radical le consultó a Cafiero si él le había sugerido al mandatario visite aquel país en ese contexto: " La pregunta es si la Cancillería aconsejó al presidente sobre su viaje a Rusia , si estaban de acuerdo con él y si tuvieron en cuenta las consecuencias que podía traer".

Asimismo, le planteó que el Congreso argentino fue de los pocos que no se pronunció sobre el conflicto bélico y se lo adjudicó a la cercanía que tiene el kirchnerismo con el mandatario ruso.

"La escalada que se venía dando en ese momento era una escalada de un conflicto preexistente", y recordó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron se sentó a la misma mesa una semana después.

Aseguró que la Argentina apostaba a que "desescale el conflicto y se vuelva a una mesa de negociación".

Asimismo, el canciller recordó que el Gobierno argentino "en todas sus partes" rechazó "el uso de la fuerza el mismo 24 de febrero", cuando se conocen las primeras acciones militares de Rusia en Ucrania.

Además, Cafiero aseguró que el sentido de la visita de Fernández a Rusia "era estrictamente comercial, siempre quedó en el plano comercial". Es por eso que aseguró que los dichos de Fernández "no tienen ningún contenido bélico" sino que era "estrictamente comercial" para aumentar la "oferta exportable de la Argentina" en aquel país así como también para incrementar las inversiones rusas en el país.

Antes de exponer, Cafiero se reunió con los jefes de bloque del Frente de Todos.

La postura del Gobierno

Cafiero descartó que existan diferentes posturas ante el conflicto bélico puertas adentro y aseguró que no existen internas en este tema. Según afirmó, "la posición del Gobierno es la posición de la Cancillería". En este sentido, planteó que la condena al conflicto bélico se produjo en el foro competente, que es la Asamblea de la ONU. Y lo diferenció de la OEA que, subrayó, que no es un "foro competente".

El plan que diagramó Alberto Fernández para acercarse a Venezuela hace foco en el intercambio energético

"No hace falta, para nosotros, repetirla (la postura) en foros donde no se ajusta la mecánica", continuó Cafiero, al fundamentar por qué la Argentina no apoyó en la OEA una condena a Putin.

Sobre Venezuela

A propósito de los dichos del presidente días atrás, cuando ante su par ecuatoriano Guillermo Lasso dio a conocer que "la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Además de asegurar que "es momento de ayudar a Venezuela", Cafiero remarcó que las misiones diplomáticas "no son partidarias".

Y recalcó que "fue algo muy nocivo perder esa relación". Es que, según argumentó, con esa decisión, la Argentina "se privó de tener información de primera mano, de tener un vínculo con argentinos que viven allí, con empresarios argentinos que desarrollan negocios allí".

"Lo que tenemos que hacer como Cancillería y como Gobierno es avanzar en las misiones diplomáticas que tenemos en todo el territorio ", se explayó el funcionario.

Cafiero habló sobre la relación de la Argentina con Venezuela.

Asimismo, aseguró que cuando Fernández planteó que "muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo", al referirse a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos lo dijo en base a los dichos de la alta comisionada Michelle Bachelet, quien había planteado "avances respecto a Venezuela".

Alberto Fernández recibe al presidente de Ecuador y busca reforzar la CELAC

En este sentido, aseguró: "La Argentina no tiene medias tintas con esto, avanza con su política de defensa de los Derechos Humanos y por eso nos han votado para presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

La visita de Cafiero se produjo por pedido de Juntos por el Cambio, con el objetivo de que el canciller brinde detalles sobre la postura del Gobierno ante la invasión de Rusia a Ucrania.