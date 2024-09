San Juan: Orrego implementará "nuevas herramientas" para ceñirse al "déficit cero" de Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó en el Congreso el Presupuesto Nacional 2025 y advirtió a los gobernadores que cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias hagan un ajuste adicional. En este contexto, desde la gestión de Marcelo Orrego en San Juan advirtieron que se seguirá "manteniendo el equilibrio" y diseñan un plan para aplicar "nuevas herramientas".

"A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes", sostuvo Milei durante su presentación en el Congreso de la Nación.

En San Juan, prefieren no hablar de "ajuste" sino de "calidad del gasto público y evitar grandes obras".

"Hay que seguir manteniendo el equilibrio. Obviamente si se va a ajustar más o no va a depender de la actividad económica. Nosotros, gracias a Dios y porque al inicio del mandato de Marcelo Orrego, el gobernador fijó pautas de búsqueda de un equilibrio fiscal, fundamentalmente porque ya sabíamos desde el mes de noviembre cuando la ciudadanía argentina votó para que Milei fuera presidente y lo eligió como presidente, que iba a haber un plan económico de estas características", analizó en diálogo con Radio Sarmiento el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

A pesar de esto, Achem advirtió que le sorprendió el retiro del 100% de las obligaciones nacionales y en especial "en lo que es obra pública".

"Pero después se fue de alguna manera abriendo un poco, hoy hay algunas obras que ellos pretenden terminar, las otras las tendremos que terminar con fondos provinciales, que es lo que venimos haciendo por orden del gobernador", indicó el funcionario.



En este sentido, Achem aseguró que en San Juan "más que hacer ajustes hay que mejorar la calidad del gasto público".

"Es un concepto diferente con el mismo objetivo. El dinero no es del gobernador, el dinero no es del gobierno, el dinero es de la gente. Y eso Marcelo Orrego lo ha tenido siempre muy claro", afirmó Achem.

En este sentido, esto se traduciría en evitar los gastos que no son prioritarios para la gente y evitar aquellos gastos que son muy costosos para la provincia.

EL RIGI

San Juan fue una de las primeras provincias en aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y con este planea reactivar la producción de cobre de la provincia.

"Hoy las grandes obras que hay que hacer en la provincia son de infraestructura, fundamentalmente caminos que son muy caros, líneas eléctricas que también son caras. Pero bueno, en ese aspecto vamos a trabajar en este nuevo formato que establece a través de las grandes inversiones el sistema del RIGI", aseguró el funcionario.





Además, adelantó que por la falta de fondos nacionales dejó abierta la posibilidad de que se empiece a usar por primera vez el sistema de peajes en San Juan.

"Me parece que este año 2025 sí se va a plantear fuertemente a nivel nacional, por parte de los gobernadores, esta cuestión del peaje. Porque indudablemente no hay manera, el Gobierno Nacional no ha puesto en claro cómo va a ser su plan de inversión y mantenimiento de las rutas nacionales. Vamos a ver al interior del presupuesto, que ya está presentado, qué pasa con Vialidad Nacional", concluyó Achem.