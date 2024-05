Salida del cepo: el plan B para conseguir dólares y los límites del FMI para prestar más

El Gobierno apuesta a la renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir fondos frescos. El ministro de Economía Luis Caputo detalló la semana pasada en el Congreso del IAEF -el instituto de ejecutivos de finanzas- que se pasó a una nueva etapa en la negociación con el organismo .

Pero la administración de Milei debe mostrar poder para generar acuerdos políticos -la cintura para lograr la aprobación de la Ley Bases- antes de que el Fondo avance en un nuevo préstamo que, además, encontrará restricciones propias sobre cuánto le puede prestar el organismo al país, que ya cuenta con un crédito que excede los márgenes de lo habitual.

En ese contexto, el plan B para fortalecer reservas y avanzar en la salida del cepo es recurrir también a más fondeo de organismos multilaterales.

Quienes conocen la negociación con el Fondo Monetario advierten por un punto que preocupa en Washington DC: la alta exposición del organismo al riesgo argentino .

Georgieva y Milei durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos

Argentina es un país que ya tiene "acceso excepcional". "Una de las condiciones que se pide es la auditoría que revisa esa política para ver qué tan bien estuvieron dados esos créditos", recordó un ex negociador con el organismo. Esa auditoría todavía está en marcha . Además de mirar cuestiones técnicas y políticas, para el FMI, el Gobierno además debe "apropiarse" del programa, en inglés "ownership", su capacidad de implementarlo.



En sus comunicados hasta ahora el FMI destacó que el Gobierno no tiene problemas con el apoyo al programa . Es más, destacó que las metas se vienen sobrecumpliendo, aunque aclara por eso que hay que calibrar el ajuste para que no pegue de más en los sectores de menores recursos.

Pero un préstamo de u$s 15.000 millones implicaría también mirar la sustentabilidad de la deuda. "No es un proceso sencillo y hay que ver las condiciones políticas. No es lo mismo cuando se lo dieron a Macri que ahora que el país ya es un deudor importante ", advierten a la vez que aclaran que habrá que pasar por el Congreso Nacional si se renegocia el programa.

Para Héctor Torres, ex representante por Argentina ante el FMI, "el alto nivel de exposición del Fondo con el país es una limitante importante respecto al monto de asistencia financiera que podría tener un nuevo programa".

De todas formas, consideró que percibe "buena predispocición para asistir al Gobierno. Sería muy contradictorio que, tras haber sido tan condescendientes con el anterior gobierno, ahora sean muy exigentes con un gobierno que, sin haber prometido nada, hace mucho más de lo que le pedían al anterior".

Del otro lado, preocupa la verborrea del Gobierno en el frente diplomático, donde las tensiones bilaterales pueden limar el apoyo que hasta ahora tuvo el país en el directorio del FMI. Si bien Estados Unidos tiene un rol fundamental, las sillas europeas también son determinantes .

Preocupa el cruce del Gobierno con España y Pedro Sánchez por el apoyo ante el FMI

La tensión con España es uno de los casos que suman incertidumbre. "Este es un tema preocupante. España siempre ha sido nuestro principal aliado dentro de la UE. Antes de las reuniones de directorio, los representantes de la UE se reúnen para coordinar posiciones , en esas reuniones el director de España siempre nos apoyó. Este incidente reducirá su entusiasmo por apoyarnos", detalló Torres sobre el funcionamiento interno del FMI.

La puerta que abrió el G7

La reunión de ministros de Finanzas del G7 este fin de semana en Italia avanzó en la capitalización de los bancos multilaterales que se discute en el ámbito del G20, lo que puede implicar una buena noticia para el Palacio de Hacienda aunque la implementación demandará tiempo .

Las principales economías indicaron se trabajan en opciones "para reforzar la resiliencia de los países de ingresos bajos y vulnerables de ingresos medios, mediante la promoción de la coordinación multilateral en relación con los paquetes de apoyo del FMI y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), con el objetivo de abordar los desafíos financieros y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, al tiempo que se reduce el riesgo de sobreendeudamiento futuro".

"El FMI y el Banco Mundial podrían apoyar y debatir más a fondo un enfoque multidimensional que abarque esfuerzos para mejorar la movilización de recursos internos, asegurar la aplicación exitosa de las herramientas financieras existentes y activar, cuando sea necesario, la coordinación de los acreedores y la participación del sector privado el G20", enfatizaron sobre la nueva estrategia por podría alcanzar a la Argentina como país de ingresos medios.

La evolución de los bancos multilaterales

Los países centrales buscan "evolucionar y fortalecer a los multilaterales" con mayor coordinación entre ellos. El G7 pidió que se pongan en marcha los pedidos del G20 sobre "el uso de préstamos basados en políticas" y las reformas políticas, institucionales y regulatorias para sumar inversión privada.

Caputo, distendido en Córdoba en el acto por el 25 de Mayo tras los elogios de Milei

La Revisión del Marco de Adecuación de Capital (CAF, en inglés) de los BMD del G20 aseguró más de u$s 200.000 millones de financiamiento adicional prospectivo para los próximos diez años. "Esperamos una mayor implementación para sumar financiamiento", agregaron. Los bancos trabajan en instrumentos "innovadores como el capital híbrido y las garantías de cartera", detallaron las principales economías reunidas en Stresa, Italia.

Entre las entidades que ya aprobaron aumentos de capital está el Banco Interamericano de Desarrollo Invest (BID Invest), para proyectos privados.