La cantidad de migrantes que aportan al Banco de Previsión Social (BPS) a enero de 2026 superó las 104 mil personas, lo que representa casi el 7% del total de trabajadores registrados, dijo la presidenta de ese organismo, Jimena Pardo. Además, la jerarca destacó que la cifra de aportantes extranjeros se duplicó entre 2017 y 2026, con una población mayoritariamente masculina (55,5%) y joven, y un promedio de 40 años. Este grupo se concentra geográficamente en Montevideo, Canelones y Maldonado. Pardo informó que el 77% de los migrantes se desempeña en el sector dependiente y el 23% de forma autónoma. Al respecto, explicó que argentinos y brasileños tienden al trabajo independiente, mientras que venezolanos y cubanos presentan una mayor inclinación hacia el empleo dependiente. Asimismo, sostuvo que la mayoría de los aportes (más del 77%) se realizan a través de la rama de Industria y Comercio. De todas formas, resaltó que la inserción económica es diversificada, al abarcar sectores como el comercio (17%), la construcción, la enseñanza y el turismo. La presidenta del BPS explicó que bien las mujeres migrantes representan un porcentaje menor en comparación con el total de cotizantes femeninas del banco, su vínculo laboral es mayoritariamente dependiente, con más del 80% de los casos. Los ciudadanos argentinos, cubanos, venezolanos y brasileros ocupan, en ese orden, los primeros puestos de trabajadores migrantes en el país, De acuerdo con un estudio elaborado por el BPS. “Asimismo, subrayó que, en términos de calidad del empleo, no se observan diferencias significativas en los niveles de informalidad, aunque sí una mayor intensidad laboral, con jornadas promedio más extensas. Otro de los aspectos relevantes es el alto nivel educativo de esta población, que en muchos casos no se corresponde con las ocupaciones en las que finalmente se insertan”, señala un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que contar con datos actualizados permite pasar “del discurso a la acción” para garantizar los derechos laborales de los trabajadores extranjeros. Castillo aseguró que los nuevos insumos son fundamentales para diseñar e implementar políticas públicas que reviertan la situación laboral de los trabajadores y, especialmente, de la población migrante. El ministro afirmó que es fundamental que el Estado conozca la realidad de los migrantes para garantizar mejores condiciones laborales y diseñar políticas que promuevan una integración real. Además, subrayó la necesidad de evitar que se vea a los migrantes como competidores, y recordó que la propia historia del Uruguay está forjada por la migración de personas que llegaron al país en busca de oportunidades. En ese sentido, Castillo sostuvo que comprender este fenómeno es clave para evitar la discriminación y favorecer la integración de quienes llegan en busca de una mejor calidad de vida. El ministro advirtió que la falta de instrumentos prácticos y controles ha permitido situaciones de explotación laboral detectadas en inspecciones en todo el país, por lo que defendió el uso de herramientas de análisis precisas para actuar con mayor eficacia y garantizar un marco de dignidad y crecimiento para todos los trabajadores. La responsable de la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo, Victoria González, presentó un informe elaborado en conjunto con el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, en el cual se analizaron fuentes de información para caracterizar el perfil de los inmigrantes que arribaron al país en los últimos cinco años. González señaló que se trata de una población con una edad promedio menor y una inserción más intensa en el mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación superiores a las de los trabajadores nativos. Además, precisó que, pese a mantener niveles de informalidad similares a los nativos, los migrantes trabajan más horas y enfrentan una brecha de género que dificulta la inserción de las mujeres. Añadió que la mitad posee formación terciaria, aunque existe un desajuste entre su alta calificación y las tareas que desempeñan.