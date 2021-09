Salario mínimo: cuántos años hay que ahorrar para comprar una casa, un auto y una PlayStation

Ahorrar no es fácil y existen varios trucos que ayudan a administrar mejor las finanzas personales. En la Argentina la caída del poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de la economía doméstica y algunos bienes, como la casa propia o un automóvil, parecen inalcanzables. Incluso algunos productos menos indispensables, como puede ser una consola de videojuegos, tienen valores que parecen exorbitantes. Pero, ¿cuánto tiempo es necesario ahorrar para poder adquirirlos?

Después del último tramo de incremento dictaminado por el Gobierno, actualmente el salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $ 29.160. En tanto, de acuerdo a varios estudios especializados, un CEO de una empresa que opera en el mercado local tiene un sueldo de entre u$s 12.500 y u$s 16.500 por mes. Teniendo en cuenta el precio actual de la divisa estadounidense serían entre $ 1,2 millones y $ 1,6 millones por mes.

Los especialistas apuntan que lo ideal es reservar entre un 20 y 30 por ciento del salario mensual para ahorrar. En algunos casos, es posible que sea menos en base a las necesidades personales de gasto por lo que para realizar este cálculo se tomará una situación de ahorro de un 30 por ciento y otra de un 15 por ciento.

Comprar un inmueble

Según el último reporte del mercado inmobiliario elaborado por Properati, el precio promedio de un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires es de u$s 2548. Si se considera que un departamento de dos ambientes tiene alrededor de 41 metros cuadrados, el precio final sería de aproximadamente u$s 104.4000. En el caso de un monoambiente - que en promedio tiene 31 metros cuadrados - se habla de cerca de u$s 79.000.

Con un sueldo mínimo actual y un ahorro de casi un tercio del mismo, se necesitarían dos años y medio para poder adquirir un metro cuadrado. Esta cifra se estira a cinco años en caso de ahorrar un 15 por ciento.

Por otro lado, para comprar un monoambiente el tiempo supera las décadas. Unos 77 años si se reserva un 30 por ciento y, si se pudiera ahorrar hasta un 50 por ciento del salario mínimo la espera se reduce a 46 años. Si lo midiéramos con el salario mínimo completo, serían 23 años.

En cambio, el sueldo de un número uno en su totalidad alcanza para adquirir dos monoambientes por año o incluso un tres ambientes. En caso de ahorrar un 30 por ciento, precisa 1 año y medio para ser propietario de un monoambiente o dos años y tres meses para un dos ambientes.

Comprar un auto

Entre los modelos usados, los automóviles más populares pueden costar desde $ 394.000 hasta $ 1 millón. En cambio, los 0km empiezan desde $ 1,5 millón. Uno de los modelos más vendidos (y buscados), en base a los datos de ACARA, es el Fiat Cronos, cuyo valor arranca en $ 1,6 millón.

Para comprar este vehículo hacen falta casi 55 sueldos básicos, es decir, más de cuatro años y medio. Si tomamos un ratio de ahorro del 30% mensual, una persona podría adquirirlo en 15 años (182,8 meses) y unos 9 años (109,7 meses) en caso de poder reservar la mitad del salario.

Si se tiene en cuenta el sueldo promedio de un CEO, este alcanza para llevarse las llaves de hasta una unidad por mes. Pero, si contamos un ahorro de un 30%, podrían ser cerca de tres por año.

Para comprar una Playstation

La novedad del mercado pasa por la Playstation 5, lanzada en 2020 a nivel mundial. Pronto esta nueva versión volverá a estar disponible para la venta en el mercado argentino. Si bien en su primera etapa de preventa, en la tienda oficial, exhibió un precio de $ 99.999 - para su versión clásica -, actualmente en MercadoLibre se consigue a $ 183.000.

Se necesitarían cerca de seis salarios mínimos para poder comprarla hoy en el Marketplace. Ahorrando un tercio del sueldo serían casi dos años (20,9 meses) y un año entero si se reservara la mitad de los haberes.

Por su parte, para un ejecutivo top, la última actualización de la consola creada por Sony representa solo un 15% de su salario mensual.