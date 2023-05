Rosato: "Las Pymes no tienen representación en la UIPBA, porque la mayoría de sus socios son grandes empresas"

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, mostró su "fuerte preocupación" por la "falta de representatividad" que tienen las fábricas Pymes en el actual modelo de conducción de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), y reclamó que la filial bonaerense de la UIA comience un proceso de inclusión para lograr que las autoridades "tengan conocimiento real" de las necesidades de las empresas pequeñas y medianas, con el objetivo de poder enfrentar un escenario que muestra el agravamiento de las condiciones macroeconómicas, como también otros desafíos, que deberán asumir, en conjunto, con los gobiernos municipales, provincial y nacional.

"Hace algunos años atrás, encabecé una renovación en la UIPBA, ante la falta de representatividad de todos los sectores que integraban la provincia más productiva del país. En ese momento, conté con el respaldo de las Pymes y de las grandes empresas, y el objetivo era promover un modelo de inclusión que necesitaban las fábricas bonaerenses. Lamentablemente, aquello que veníamos a desterrar, se terminó consolidando, ya que sólo cambiaron los nombres de la conducción", se lamentó Rosato.

El presidente de IPA, quien es empresario Pyme, vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui (UIB) y uno de los fundadores de la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB), relativizó los reclamos que le realizó la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense a la entidad territorial de la UIA, por presuntas irregularidades en la elección de autoridades, al sostener que "se tratan de problemas administrativos que no parecen cuestionar el fondo, sino las formas en la elección de la Comisión Directiva", pero alertó por "un hecho más grave: la falta representatividad".

"No tengo reproches sobre las elecciones, aunque llama la atención la falta de diálogo con el gobierno bonaerense para terminar un problema que se arrastra desde 2020 y en donde parece no haber habido voluntad de resolución. Pero el grave problema es que desde que asumió la renovación, en 2016, los socios no superan los 150, en una provincia que es enormemente productiva y, en donde, se alojan los máximos niveles de empleo industrial", se quejó Rosato.

Y agregó: "Si uno hace una pequeña revisión sobre el padrón de empresas y cámaras asociadas a la UIPBA, se puede encontrar con la sorpresa de que la mayoría son grandes empresas y entidades que, a su vez, son controladas por esas mismas firmas, y que se encuentran representadas directamente en la Unión Industrial Argentina. Eso no sería nada grave, si es que existiera una porción más significativa de Pymes, siendo que existen 50.000 fábricas de ese tamaño en la provincia de Buenos Aires. Hoy eso no sucede".

Rosato sostuvo que "es imposible que los dirigentes empresarios que conducen la UIPBA tengan la capacidad de entender, expresar y trasladar los conflictos de las Pymes bonaerenses si no tienen contacto cotidiano con ellas", y afirmó que "muchos socios bonaerenses de IPA y otros empresarios, que se acercan para resolver conflictos vinculados con medidas gubernamentales que regulan la actividad, no acudan a la entidad que debería representar los intereses de las fábricas en Buenos Aires".

"IPA es una entidad nacional, integrada por socios de todo el país. Pero nos encontramos con pedidos de empresas que necesitan vincularse con el gobierno bonaerense y no encuentran soluciones de parte de la UIPBA, que si bien es una entidad de la que participan regionales territoriales, no muestra propuestas a los problemas sectoriales por los que atraviesan las fábricas", sostuvo Rosato.

El líder empresario pidió una "revisión de la representatividad" de las Pymes en la entidad bonaerense, y para eso llamó a que las autoridades actuales presenten un plan de integración de nuevas fábricas a la entidad bonaerense.